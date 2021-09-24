https://ria.ru/20210924/udaltsov-1751658826.html

В Москве задержали Удальцова за пост о встрече с депутатами

В Москве задержали Удальцова за пост о встрече с депутатами - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве задержали Удальцова за пост о встрече с депутатами

Полицейские задержали в Москве оппозиционера Сергея Удальцова, ему грозит арест за призыв к несогласованной акции 25 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:09

2021-09-24T16:09

2021-09-24T16:38

сергей удальцов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

москва

госдума рф

гумвд москвы

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Москве оппозиционера Сергея Удальцова, ему грозит арест за призыв к несогласованной акции 25 сентября, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский."Сергей сообщил мне, что его задержали сотрудники полиции и составляют протокол по статье 20.2 КоАП РФ, по которой ему грозит арест", - сказал адвокат. По его информации, поводом для составления протокола стал пост Удальцова в соцсетях, где он рассказывал о запланированной на 25 сентября встрече с депутатами."Встреча с депутатами - это не митинг, он не требует согласования", - добавил Аграновский.Сам Удальцов рассказал РИА Новости, что находится в ОМВД по району Нагатинский Затон."У меня информация от руководства КПРФ, например, о том, что это согласованная встреча, я совершенно легально размещал эту информацию, но теперь, по мнению сотрудников полиции, это является нарушением, так как акция якобы не согласована и призыв к ней является административным правонарушением", - заявил он.Собеседник добавил, что по предъявленной статье ему грозит арест на срок до 10 суток. "Видимо, сегодня в суд я буду доставлен", - заключил Удальцов.Ранее в пятницу ГУМВД Москвы после призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности и за призывы, и за участие, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Удальцову, проигравшему выборы в Госдуму кандидату от КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой и политику-коммунисту Павлу Иванову грозит за это административная ответственность.При этом за участие в аналогичной несанкционированной акции 20 сентября, устроенной московскими коммунистами, были привлечены к административной ответственности 30 человек, сообщил столичный главк МВД.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что коммунисты намерены провести 25 сентября общероссийскую акцию "по защите выборов и за достойную жизнь", причем планируется направить все "в конструктивное русло"; в Москве мероприятие не было согласовано властями в связи с мерами по COVID-19.

https://ria.ru/20210922/vybory-1751377675.html

https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html

https://ria.ru/20210924/kprf-1751642263.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей удальцов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, москва, госдума рф, гумвд москвы