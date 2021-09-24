https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html

Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины

Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины - РИА Новости, 24.09.2021

Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины

Многие автовладельцы вкладывают немалые суммы в тюнинг своих авто, стремясь сделать их лучше. Однако далеко не все изменения могут получить одобрение у органов... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:15

2021-09-24T04:15

2021-09-24T04:15

общество

авто

виктор травин

штрафы

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Многие автовладельцы вкладывают немалые суммы в тюнинг своих авто, стремясь сделать их лучше. Однако далеко не все изменения могут получить одобрение у органов власти. Если они негативно влияют на безопасность, за тюнинг могут и оштрафовать. Как этого избежать, рассказал агентству “Прайм” президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.Если тюнинг вносит изменения в конструкцию машины, необходимо свериться, входит ли он в разрешенные изменения. Для этого тщательно изучите руководство по эксплуатации. Если оно позволяет желаемые изменения, следует при покупке всего необходимого в автомагазине попросить сертификаты соответствия — так станет ясно, можно ли устанавливать данное оборудование на вашу машину.Если вы желаете установить несертифицированное оборудование, следует заказать исследование в лицензированной экспертной лаборатории.После вынесения положительного решения можно отправляться в ГИБДД, где отметку об изменениях в конструкции авто внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства, заключил Травин.

https://ria.ru/20210328/tyuning--1603175476.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, виктор травин, штрафы, россия