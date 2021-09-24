Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
Юрист Травин: тюнинг авто несертифицированным оборудованием нужно согласовывать с ГИБДД
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМеждународная специализированная выставка автомобилей и тюнинга класса «Премиум» MOSCOW DREAMCAR SHOW 2009
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Многие автовладельцы вкладывают немалые суммы в тюнинг своих авто, стремясь сделать их лучше. Однако далеко не все изменения могут получить одобрение у органов власти. Если они негативно влияют на безопасность, за тюнинг могут и оштрафовать. Как этого избежать, рассказал агентству “Прайм” президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Если тюнинг вносит изменения в конструкцию машины, необходимо свериться, входит ли он в разрешенные изменения. Для этого тщательно изучите руководство по эксплуатации. Если оно позволяет желаемые изменения, следует при покупке всего необходимого в автомагазине попросить сертификаты соответствия — так станет ясно, можно ли устанавливать данное оборудование на вашу машину.
Если вы желаете установить несертифицированное оборудование, следует заказать исследование в лицензированной экспертной лаборатории.
После вынесения положительного решения можно отправляться в ГИБДД, где отметку об изменениях в конструкции авто внесут в свидетельство о регистрации транспортного средства, заключил Травин.
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