https://ria.ru/20210924/tunberg-1751661810.html

Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине

Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине - РИА Новости, 24.09.2021

Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине

Шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата, передает... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:27

2021-09-24T16:27

2021-09-24T16:27

в мире

берлин (город)

германия

грета тунберг

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация началась перед бундестагом в полдень. На площади собрались тысячи людей, многие с плакатами, призывающими к решению климатических проблем. Среди участников акции преимущественно школьники и студенты, однако также присутствуют пенсионеры и семьи с детьми.После приветствия организаторов, выступления активистов, в том числе 12-летнего мальчика и 18-летней девушки с призывами спасти планету, многотысячная толпа отправилась митинговать на центральные улицы Берлина.Спустя почти три часа с начала акции демонстранты вернулись к сцене, установленной перед бундестагом, куда прибыла Грета Тунберг. Она поприветствовала участников демонстрации на немецком, в ответ активисты стали выкрикивать, что любят ее.Выступление активистки продлилось не больше пяти минут, Грета с листа зачитала на английском призывы к незамедлительному решению экологических проблем.Помимо лозунгов о спасении планеты, от участников акции звучала критика в адрес политиков консервативного блока и социал-демократов, выдвинувших кандидатуры на пост канцлера.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

https://ria.ru/20210924/belgiya-1751653627.html

https://ria.ru/20210924/merkel-1751624315.html

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), германия, грета тунберг