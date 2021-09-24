https://ria.ru/20210924/tunberg-1751661810.html
Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине
Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине - РИА Новости, 24.09.2021
Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине
Шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата, передает... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:27
2021-09-24T16:27
2021-09-24T16:27
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берлин (город)
германия
грета тунберг
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата, передает корреспондент РИА Новости.Демонстрация началась перед бундестагом в полдень. На площади собрались тысячи людей, многие с плакатами, призывающими к решению климатических проблем. Среди участников акции преимущественно школьники и студенты, однако также присутствуют пенсионеры и семьи с детьми.После приветствия организаторов, выступления активистов, в том числе 12-летнего мальчика и 18-летней девушки с призывами спасти планету, многотысячная толпа отправилась митинговать на центральные улицы Берлина.Спустя почти три часа с начала акции демонстранты вернулись к сцене, установленной перед бундестагом, куда прибыла Грета Тунберг. Она поприветствовала участников демонстрации на немецком, в ответ активисты стали выкрикивать, что любят ее.Выступление активистки продлилось не больше пяти минут, Грета с листа зачитала на английском призывы к незамедлительному решению экологических проблем.Помимо лозунгов о спасении планеты, от участников акции звучала критика в адрес политиков консервативного блока и социал-демократов, выдвинувших кандидатуры на пост канцлера.В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
https://ria.ru/20210924/belgiya-1751653627.html
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в мире, берлин (город), германия, грета тунберг
Грета Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в Берлине
Грета Тунберг призвала к решению экологических проблем на демонстрации в Берлине
БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости.
Шведская активистка Грета Тунберг
прибыла в Берлин, чтобы за два дня до парламентских выборов в ФРГ принять участие в демонстрации в защиту климата, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация началась перед бундестагом в полдень. На площади собрались тысячи людей, многие с плакатами, призывающими к решению климатических проблем. Среди участников акции преимущественно школьники и студенты, однако также присутствуют пенсионеры и семьи с детьми.
После приветствия организаторов, выступления активистов, в том числе 12-летнего мальчика и 18-летней девушки с призывами спасти планету, многотысячная толпа отправилась митинговать на центральные улицы Берлина
.
Спустя почти три часа с начала акции демонстранты вернулись к сцене, установленной перед бундестагом, куда прибыла Грета Тунберг. Она поприветствовала участников демонстрации на немецком, в ответ активисты стали выкрикивать, что любят ее.
Выступление активистки продлилось не больше пяти минут, Грета с листа зачитала на английском призывы к незамедлительному решению экологических проблем.
Помимо лозунгов о спасении планеты, от участников акции звучала критика в адрес политиков консервативного блока и социал-демократов, выдвинувших кандидатуры на пост канцлера.
В Германии
26 сентября пройдут выборы в бундестаг, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель
(ХДС/ХСС
) заявила об уходе из политики после выборов.