Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/tekhosmotr-1751583801.html
Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября
Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября - РИА Новости, 24.09.2021
Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября
Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, пишет РБК. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:17
2021-09-24T14:57
общество
российский союз автостраховщиков
госдума рф
михаил мишустин
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/91347/22/913472292_0:175:2934:1825_1920x0_80_0_0_6887e3c50b393e1c392114c7e34c4c6f.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, пишет РБК.В первую очередь речь идет о тех водителях, у которых срок действия диагностической карты машины истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить такой документ впервые.Помимо этого, обязательный техосмотр предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.Сегодня за отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до двух тысяч, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.
https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html
https://ria.ru/20210923/shtraf-1751403552.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/91347/22/913472292_135:0:2800:1999_1920x0_80_0_0_6a66697cc0013cc0e4bd99483933f392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, российский союз автостраховщиков, госдума рф, михаил мишустин, авто
11:17 24.09.2021 (обновлено: 14:57 24.09.2021)
 
Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября

Союз автостраховщиков назвал категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыдача диагностических карт техосмотра во Владивостоке
Выдача диагностических карт техосмотра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, пишет РБК.
В первую очередь речь идет о тех водителях, у которых срок действия диагностической карты машины истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить такой документ впервые.
Международная специализированная выставка автомобилей и тюнинга класса «Премиум» MOSCOW DREAMCAR SHOW 2009 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 04:15
Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
Помимо этого, обязательный техосмотр предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.
Сегодня за отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до двух тысяч, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.
Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.
Автомобили на открытом после реконструкции Большом Каменном мосту - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 08:50
"Ъ": водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
 
ОбществоРоссийский союз автостраховщиковГосдума РФМихаил МишустинАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния