https://ria.ru/20210924/tekhosmotr-1751583801.html

Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября

Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября - РИА Новости, 24.09.2021

Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября

Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, пишет РБК. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:17

2021-09-24T11:17

2021-09-24T14:57

общество

российский союз автостраховщиков

госдума рф

михаил мишустин

авто

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, пишет РБК.В первую очередь речь идет о тех водителях, у которых срок действия диагностической карты машины истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить такой документ впервые.Помимо этого, обязательный техосмотр предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.Сегодня за отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до двух тысяч, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.

https://ria.ru/20210924/tyuning-1751545772.html

https://ria.ru/20210923/shtraf-1751403552.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российский союз автостраховщиков, госдума рф, михаил мишустин, авто