11:17 24.09.2021 (обновлено: 14:57 24.09.2021)
Названы категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября
Союз автостраховщиков назвал категории водителей, обязанных пройти техосмотр с 1 октября
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыдача диагностических карт техосмотра во Владивостоке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Представители Российского союза автостраховщиков перечислили категории автомобилистов, которые должны пройти техосмотр по новым правилам, пишет РБК.
В первую очередь речь идет о тех водителях, у которых срок действия диагностической карты машины истек до 1 февраля 2021 года. Также процедура обязательна для транспортных средств, достигших четырехлетнего возраста: в таком случае владелец, согласно закону, должен оформить такой документ впервые.
Помимо этого, обязательный техосмотр предусмотрен для грузового, коммерческого и пассажирского транспорта, оформленного на юридическое лицо или используемого в коммерческих целях.
Сегодня за отсутствие действующей диагностической карты водителю может грозить штраф от 500 до 800 рублей. Однако, поскольку она не входит в перечень обязательных документов для проверки сотрудниками ГИБДД, отследить ее актуальность достаточно сложно. По информации СМИ, с 1 марта 2022 года штраф за это нарушение намерены повысить до двух тысяч, но с учетом планов по отмене техосмотра такая перспектива сомнительна.
Ранее партия "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предполагающий отмену обязательного техосмотра для личного транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что поддержит эту инициативу.
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