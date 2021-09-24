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США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами - РИА Новости, 24.09.2021
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами
Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:06
2021-09-24T20:06
2021-09-24T20:06
захват власти в афганистане талибами
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с проведением гуманитарных операций в Афганистане, говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении.Согласно заявлению, одна из выданных минфином США лицензий дает возможность американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном"* и "Сетью Хаккани"* для облегчения гуманитарных нужд афганцев.Вторая лицензия американского минфина разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, оон, талибан, афганистан, министерство финансов сша, россия
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами
США разрешили финансовые операции с талибами, связанные с гуманитарными нуждами