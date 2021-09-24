https://ria.ru/20210924/taliby-1751707760.html

США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами

США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами - РИА Новости, 24.09.2021

США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами

Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:06

2021-09-24T20:06

2021-09-24T20:06

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

министерство финансов сша

россия

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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с проведением гуманитарных операций в Афганистане, говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении.Согласно заявлению, одна из выданных минфином США лицензий дает возможность американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном"* и "Сетью Хаккани"* для облегчения гуманитарных нужд афганцев.Вторая лицензия американского минфина разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751597838.html

афганистан

россия

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в мире, оон, талибан, афганистан, министерство финансов сша, россия