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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/taliby-1751707760.html
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами - РИА Новости, 24.09.2021
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами
Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:06
2021-09-24T20:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
министерство финансов сша
россия
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с проведением гуманитарных операций в Афганистане, говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении.Согласно заявлению, одна из выданных минфином США лицензий дает возможность американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном"* и "Сетью Хаккани"* для облегчения гуманитарных нужд афганцев.Вторая лицензия американского минфина разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, оон, талибан, афганистан, министерство финансов сша, россия
20:06 24.09.2021
 
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами

США разрешили финансовые операции с талибами, связанные с гуманитарными нуждами

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан"* и группировкой "Сеть Хаккани"*, связанные с проведением гуманитарных операций в Афганистане, говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении.
Согласно заявлению, одна из выданных минфином США лицензий дает возможность американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном"* и "Сетью Хаккани"* для облегчения гуманитарных нужд афганцев.
Вторая лицензия американского минфина разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:14Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанМинистерство финансов СШАРоссия
 
 
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