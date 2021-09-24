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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/taliby-1751638218.html
Эксперт оценил "успехи" талибов в борьбе с наркотиками в Афганистане
Эксперт оценил "успехи" талибов в борьбе с наркотиками в Афганистане - РИА Новости, 24.09.2021
Эксперт оценил "успехи" талибов в борьбе с наркотиками в Афганистане
Заявленное намерение движения "Талибан"* бороться с контрабандой и распространением наркотиков в Афганистане является пропагандистской шумихой и не имеют ничего РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:41
2021-09-24T14:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
европа
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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ТАШКЕНТ, 24 сен – РИА Новости. Заявленное намерение движения "Талибан"* бороться с контрабандой и распространением наркотиков в Афганистане является пропагандистской шумихой и не имеют ничего общего с их реальной стратегией, считает политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из талибов) Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что новые афганские власти намерены ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на помощь России в этом вопросе."Учитывая, что у "Талибана"* нет внятной социально-экономической программы, все намерения о борьбе с наркоторговлей являются не более чем пропагандистской шумихой, и не имеют ничего общего с реальной стратегией", - сказал Назаров РИА Новости.По его мнению, на рубеже веков талибы активно контактировали с наркомафиозными структурами многих стран, включая Европу, а в настоящее время до 70 % взрослого населения Афганистана в той или иной мере связано с наркотиками: выращиванием, переработкой, транспортировкой, охраной."Неизбежно встаёт вопрос, а чем новые власти собираются заменить доходы от производства и продажи наркотиков? Всё, что составляет предметы традиционного легального экспорта из страны - свежие и сухие фрукты, пряности, ковры, стройматериалы, не представляет большого интереса ни для кого из соседей Афганистана", - добавил Назаров.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751566242.html
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), оон, талибан, европа, афганистан, мохаммад хасан ахунд
14:41 24.09.2021
 
Эксперт оценил "успехи" талибов в борьбе с наркотиками в Афганистане

Политолог Назаров: намерения талибов бороться с наркотиками в стране далеки от реальности

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Stringer
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ТАШКЕНТ, 24 сен – РИА Новости. Заявленное намерение движения "Талибан"* бороться с контрабандой и распространением наркотиков в Афганистане является пропагандистской шумихой и не имеют ничего общего с их реальной стратегией, считает политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Равшан Назаров.
Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из талибов) Забиулла Муджахид заявил в интервью РИА Новости, что новые афганские власти намерены ликвидировать все пути контрабанды наркотиков в другие страны и рассчитывает на помощь России в этом вопросе.
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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"Учитывая, что у "Талибана"* нет внятной социально-экономической программы, все намерения о борьбе с наркоторговлей являются не более чем пропагандистской шумихой, и не имеют ничего общего с реальной стратегией", - сказал Назаров РИА Новости.
По его мнению, на рубеже веков талибы активно контактировали с наркомафиозными структурами многих стран, включая Европу, а в настоящее время до 70 % взрослого населения Афганистана в той или иной мере связано с наркотиками: выращиванием, переработкой, транспортировкой, охраной.
"Неизбежно встаёт вопрос, а чем новые власти собираются заменить доходы от производства и продажи наркотиков? Всё, что составляет предметы традиционного легального экспорта из страны - свежие и сухие фрукты, пряности, ковры, стройматериалы, не представляет большого интереса ни для кого из соседей Афганистана", - добавил Назаров.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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