12:46 24.09.2021 (обновлено: 12:55 24.09.2021)
Песков ответил на вопрос о приглашении талибов в Москву
Песков: в Кремле наблюдают за действиями "Талибана"* в Афганистане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения талибов в Москву, заявил, что в Кремле наблюдают, что они делают, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане.
"Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем сейчас самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания. Мы очень внимательно за всем этим наблюдаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Москва пригласить к себе делегацию талибов.
Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что власти в Кабуле рассчитывают развивать отношения с Россией на высоком уровне, в том числе посетить Москву с визитом. Позже российский дипломатический источник заявил РИА Новости, что Москва и Кабул обсуждают возможность визита в Россию делегации талибского правительства, но о конкретике говорить рано.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России