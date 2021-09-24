https://ria.ru/20210924/taliby-1751608105.html

Песков ответил на вопрос о приглашении талибов в Москву

Песков ответил на вопрос о приглашении талибов в Москву - РИА Новости, 24.09.2021

Песков ответил на вопрос о приглашении талибов в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения талибов в Москву, заявил, что в Кремле наблюдают, что они делают, какую... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:46

2021-09-24T12:46

2021-09-24T12:55

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения талибов в Москву, заявил, что в Кремле наблюдают, что они делают, какую окончательную структуру примет власть в Афганистане."Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем сейчас самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания. Мы очень внимательно за всем этим наблюдаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Москва пригласить к себе делегацию талибов.Ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил РИА Новости, что власти в Кабуле рассчитывают развивать отношения с Россией на высоком уровне, в том числе посетить Москву с визитом. Позже российский дипломатический источник заявил РИА Новости, что Москва и Кабул обсуждают возможность визита в Россию делегации талибского правительства, но о конкретике говорить рано.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

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в мире, талибан, афганистан, москва, дмитрий песков, россия