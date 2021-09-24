https://ria.ru/20210924/taksi-1751707991.html

Минтранс предложил запретить "таксовать" злостным нарушителям ПДД

Минтранс предложил запретить "таксовать" злостным нарушителям ПДД - РИА Новости, 24.09.2021

Минтранс предложил запретить "таксовать" злостным нарушителям ПДД

Минтранс РФ предложил запретить управлять легковым такси гражданам, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, следует из законопроекта,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:09

2021-09-24T20:09

2021-09-24T20:09

общество

такси

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148638/07/1486380723_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44b4fcd9fe6aa718f0fa56aadc76715c.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минтранс РФ предложил запретить управлять легковым такси гражданам, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД, следует из законопроекта, опубликованного на regulation.gov.ru."В части безопасности пассажиров законопроектом предусматривается запрет управления легковым такси лицами, имеющими более трех неуплаченных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения", - прокомментировали в пресс-службе министерства законопроект о такси.Также проект закона предусматривает возможность получения разрешения на перевозки пассажиров и багажа легковыми такси физическим лицам-самозанятым. Условием является заключение такими лицами договоров со службой заказа. "Иными словами, проектируется схема обязательной работы перевозчиков-самозанятых через службу заказа, что позволит контролировать деятельность таких перевозчиков через сведения, предоставляемые службами заказа в региональную информационную систему", - пояснили в Минтрансе.В министерстве также уточнили, что документом урегулированы вопросы ответственности перевозчиков легковыми такси и службы заказа легкового такси перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред. "В случае, если пассажир сделал заказ через службу заказа, и у перевозчика имелось разрешение на перевозки пассажиров легковыми такси – служба заказа несет солидарную с перевозчиком ответственность", - пояснили в пресс-службе.Принятие данного законопроекта позволит ликвидировать ранее существовавшие правовые пробелы в области деятельности по перевозкам пассажиров такси, повысить безопасность и комфорт пассажиров, уверены в Минтрансе.

https://ria.ru/20210922/tekhosmotr-1751266647.html

https://ria.ru/20210922/bespilotniki-1751226670.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, такси, авто, россия