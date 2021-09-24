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Туризм
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В Таиланде туристам грозит тюрьма за употребление спиртных напитков
В Таиланде туристам грозит тюрьма за употребление спиртных напитков - РИА Новости, 24.09.2021
В Таиланде туристам грозит тюрьма за употребление спиртных напитков
Полиция арестовала 15 туристов в одном из ресторанов Паттайи за незаконное употребление алкоголя и нарушение антиковидных мер. Отдыхающим грозят штрафы и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:41
2021-09-24T17:42
туризм
алкоголь
таиланд
паттайя
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
арест
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Полиция арестовала 15 туристов в одном из ресторанов Паттайи за незаконное употребление алкоголя и нарушение антиковидных мер. Отдыхающим грозят штрафы и лишение свободы, пишет The Pattaya News.Сообщение о том, что иностранные граждане "тайно" собираются и распивают спиртные напитки в заведении, сотрудники полиции получили от местных жителей. В ходе обысков было арестовано девять иностранцев и шесть тайцев, включая смотрителя ресторана."Группа не дистанцировалась от общества, не носила маски, употребляла алкоголь, — пишет издание. — А согласно распоряжению Центра управления ситуацией с COVID-19, продавать спиртные напитки в ресторанах запрещено".Уточняется, что все 15 человек были доставлены в полицейский участок Паттайи, где им предъявлены обвинения. Согласно местным законам, нарушителям грозят крупные штрафы и даже тюремное заключение.
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алкоголь, таиланд, паттайя, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, арест, туризм
17:41 24.09.2021 (обновлено: 17:42 24.09.2021)
 
В Таиланде туристам грозит тюрьма за употребление спиртных напитков

Туристов в Таиланде обвиняют в незаконном распитии спиртных напитков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушки за столиками в летнем кафе в Москве
Девушки за столиками в летнем кафе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Полиция арестовала 15 туристов в одном из ресторанов Паттайи за незаконное употребление алкоголя и нарушение антиковидных мер. Отдыхающим грозят штрафы и лишение свободы, пишет The Pattaya News.
Сообщение о том, что иностранные граждане "тайно" собираются и распивают спиртные напитки в заведении, сотрудники полиции получили от местных жителей. В ходе обысков было арестовано девять иностранцев и шесть тайцев, включая смотрителя ресторана.
"Группа не дистанцировалась от общества, не носила маски, употребляла алкоголь, — пишет издание. — А согласно распоряжению Центра управления ситуацией с COVID-19, продавать спиртные напитки в ресторанах запрещено".
Уточняется, что все 15 человек были доставлены в полицейский участок Паттайи, где им предъявлены обвинения. Согласно местным законам, нарушителям грозят крупные штрафы и даже тюремное заключение.
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