https://ria.ru/20210924/sverkhderzhava-1751531340.html
Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории
Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории - РИА Новости, 24.09.2021
Японский дипломат назвал последнюю сверхдержаву в истории
Следующая сверхдержава — это Индия, которая мало того что станет рядом с Россией, США и Китаем, но список сверхдержав на этом закроется если не навечно, то на... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:00
2021-09-24T08:00
2021-09-24T08:00
авторы
технологии
сша
индия
бирма
китай
португалия
джо байден
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В Японии назвали последнюю сверхдержаву в истории
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751514997_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_c8b851f9ec253b5fe01b7914ccfc38a2.jpg
Следующая сверхдержава — это Индия, которая мало того что станет рядом с Россией, США и Китаем, но список сверхдержав на этом закроется если не навечно, то на обозримый период.Перед нами, конечно, мнение всего лишь одного человека — Хироси Хирабаяси, бывшего посла Японии в Индии. Но японским дипломатам вообще свойственно высказывать (письменно и печатно) не просто добрые чувства к стране, где они долго работали. Они вдобавок эти чувства и идеи высказывают так, что все сразу вспоминают, что японская нация — особенная, космическая по части неожиданности мыслей и образов.Речь о книге, одном из заметных событий этого года. Называется "Индия: последняя сверхдержава". Написана так, как обычно пишут многие дипломаты, в смешанном жанре — тут и пересказ каких-то любопытных эпизодов и разговоров из собственной практики, и цифры с фактами, и многое другое. В основном обращена к индийскому читателю с главной целью: внушить индийцам, что они в своем сверхдержавном будущем окажутся на стороне западных держав, сдерживающих Китай, да это уже часто и происходит. В общем, бывших дипломатов не бывает.Однако это в любом случае полезно — когда высказываются по-японски неожиданные мысли, вот такими крупными мазками: ведь с ними сразу хочется поспорить.Статус сверхдержавы можно описывать по-разному, но в целом-то все понятно. Таковая может себе позволить на долгий срок быть неуязвимой — и одновременно хоть чем-то привлекательной для других. То есть сильнее всех и красивее всех, с разными комбинациями того и другого.Еще понятнее с Индией как будущей сверхдержавой. Да тут все попросту очевидно: размер имеет значение. Население — почти как у Китая (1,3 миллиарда против 1,4), территория вызывает уважение. Это самая древняя из уцелевших больших цивилизаций (чуть древнее Китая), и вдобавок Индии удалось после примерно полутора столетий под властью бывшей всесильной сверхдержавы — Британской империи — вернуть себя и заодно обрушить ту самую империю.В общем, здесь все — как с Китаем, который уже стал глобальной сверхдержавой. Если у страны громадное население, то уж как-нибудь там найдутся ученые и инженеры, поэты, историки и все прочее, что делает нацию великой и сильной. И даже деньги найдутся на хорошее дело.Здесь пора сказать, почему Хироси Хирабаяси считает, что на Индии список сверхдержав закроется. Просто потому, что больше таких громадных держав, да еще с древней культурой, в мире нет и не ожидается. Нигерия, Бразилия, Индонезия — это гиганты, но они в разы отстают по части населения, а что касается цивилизационного аспекта — тут разговор сложный.Но ведь раньше-то сверхдержавы создавались по-другому, им не надо было считать исходное население сотнями миллионов? Они отправляли корабли и брали что хотели. Это не только Британская империя, а и Испания, и Португалия с ее нынешним детищем — Бразилией, и Голландия, владевшая когда-то нынешней Индонезией. И неважно, на каких языках говорили там люди и какая у них была древняя культура: все будут говорить на английском (испанском, португальском) и так далее.Да, но такая эпоха завершилась, и как раз на Японии, что Хироси Хирабаяси знает как никто. Японцы с их нестандартным, "инопланетным" мышлением задали себе на заре XX века простой вопрос: всем можно грабастать чужие земли, а нам нельзя? И в ходе Второй мировой завладели немалой частью Китая, Индонезией, Малайей, Бирмой, Филиппинами — сверхдержавнее некуда. Так вот оказалось, что им нельзя, а потом эпоха поменялась, волной пошла деколонизация. Прежняя модель создания сверхдержав сломалась.И тут возникает вопрос: а что в списке японского дипломата делает сверхдержава под названием США? Таковая, правда, попыталась отработать новую, послебританскую модель создания империи, замахнулась даже на превращение в чуть ли не всемирную империю — через финансы, идеологию, технологии и многое прочее. Ну и через войны тоже. Так ведь как раз сейчас мы видим, что и эта модель не сработала, еще одна сверхдержава нарвалась на большие неприятности.Это вот как бывает: выступает (на днях) президент США Джо Байден в ООН и читает речь. Блестящую речь — писали, наверное, те же люди, что работали на великого оратора нашего времени Барака Обаму. И в речи этой мы видим истинно всепланетный размах амбиций одной державы. Обещания типа вот этого:И ведь технических аргументов против таких всепланетных амбиций можно громоздить тонны. Оказавшиеся бессильными новейшие военные технологии, финансовые реальности (денег таких не бывает), отвратительная новая идеология, вызывающая что-то близкое к гражданской войне внутри самого американского и западных обществ, не говоря об экспорте таковой. Но можно просто доверять своим ощущениям. Они такие: слушаешь эту речь в ООН и думаешь — это они всерьез нам говорят или у нас тут комедийное шоу? И больше никаких аргументов не надо. Америке придется очень постараться, чтобы сохранить себя в списке сверхдержав рядом с Китаем или Индией.Но в списке этом есть еще Россия. И она слабо вписывается в японскую логику (она же китайская: "много людей — это хорошо", как сказал однажды председатель Мао). Население России раз в десять меньше китайского и индийского, сопоставимо с японским. Хотя на заре XX века по этому показателю мы были в списке очень близки к мировым лидерам — тем же Китаю и Индии.Но здесь особый случай — территория. Плюс культура, цивилизационное наследие, которое помогло России эту территорию сохранить. Хотя тут, наверное, надо не зазнаваться, а добавить: не только американцам, но и нам сверхдержавность никак не гарантирована, ее нужно уметь сохранять.
https://ria.ru/20210328/sblizhenie-1602853957.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kitay-1740060000.html
https://ria.ru/20200508/1571189688.html
https://ria.ru/20210705/putin-1739821352.html
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Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
авторы, технологии, сша, индия, бирма, китай, португалия, джо байден, барак обама, россия
Следующая сверхдержава — это Индия
, которая мало того что станет рядом с Россией
, США и Китаем
, но список сверхдержав на этом закроется если не навечно, то на обозримый период.
Перед нами, конечно, мнение всего лишь одного человека — Хироси Хирабаяси, бывшего посла Японии
в Индии. Но японским дипломатам вообще свойственно высказывать (письменно и печатно) не просто добрые чувства к стране, где они долго работали. Они вдобавок эти чувства и идеи высказывают так, что все сразу вспоминают, что японская нация — особенная, космическая по части неожиданности мыслей и образов.
Речь о книге
, одном из заметных событий этого года. Называется "Индия: последняя сверхдержава". Написана так, как обычно пишут многие дипломаты, в смешанном жанре — тут и пересказ каких-то любопытных эпизодов и разговоров из собственной практики, и цифры с фактами, и многое другое. В основном обращена к индийскому читателю с главной целью: внушить индийцам, что они в своем сверхдержавном будущем окажутся на стороне западных держав, сдерживающих Китай, да это уже часто и происходит. В общем, бывших дипломатов не бывает.
Однако это в любом случае полезно — когда высказываются по-японски неожиданные мысли, вот такими крупными мазками: ведь с ними сразу хочется поспорить.
Статус сверхдержавы можно описывать по-разному, но в целом-то все понятно. Таковая может себе позволить на долгий срок быть неуязвимой — и одновременно хоть чем-то привлекательной для других. То есть сильнее всех и красивее всех, с разными комбинациями того и другого.
Еще понятнее с Индией как будущей сверхдержавой. Да тут все попросту очевидно: размер имеет значение. Население — почти как у Китая (1,3 миллиарда против 1,4), территория вызывает уважение. Это самая древняя из уцелевших больших цивилизаций (чуть древнее Китая), и вдобавок Индии удалось после примерно полутора столетий под властью бывшей всесильной сверхдержавы — Британской империи — вернуть себя и заодно обрушить ту самую империю.
В общем, здесь все — как с Китаем, который уже стал глобальной сверхдержавой. Если у страны громадное население, то уж как-нибудь там найдутся ученые и инженеры, поэты, историки и все прочее, что делает нацию великой и сильной. И даже деньги найдутся на хорошее дело.
Здесь пора сказать, почему Хироси Хирабаяси считает, что на Индии список сверхдержав закроется. Просто потому, что больше таких громадных держав, да еще с древней культурой, в мире нет и не ожидается. Нигерия
, Бразилия
, Индонезия
— это гиганты, но они в разы отстают по части населения, а что касается цивилизационного аспекта — тут разговор сложный.
Но ведь раньше-то сверхдержавы создавались по-другому, им не надо было считать исходное население сотнями миллионов? Они отправляли корабли и брали что хотели. Это не только Британская империя, а и Испания
, и Португалия
с ее нынешним детищем — Бразилией, и Голландия
, владевшая когда-то нынешней Индонезией. И неважно, на каких языках говорили там люди и какая у них была древняя культура: все будут говорить на английском (испанском, португальском) и так далее.
Да, но такая эпоха завершилась, и как раз на Японии, что Хироси Хирабаяси знает как никто. Японцы с их нестандартным, "инопланетным" мышлением задали себе на заре XX века простой вопрос: всем можно грабастать чужие земли, а нам нельзя? И в ходе Второй мировой завладели немалой частью Китая, Индонезией, Малайей, Бирмой
, Филиппинами
— сверхдержавнее некуда. Так вот оказалось, что им нельзя, а потом эпоха поменялась, волной пошла деколонизация. Прежняя модель создания сверхдержав сломалась.
И тут возникает вопрос: а что в списке японского дипломата делает сверхдержава под названием США? Таковая, правда, попыталась отработать новую, послебританскую модель создания империи, замахнулась даже на превращение в чуть ли не всемирную империю — через финансы, идеологию, технологии и многое прочее. Ну и через войны тоже. Так ведь как раз сейчас мы видим, что и эта модель не сработала, еще одна сверхдержава нарвалась на большие неприятности.
Это вот как бывает: выступает (на днях) президент США Джо Байден
в ООН
и читает речь
. Блестящую речь — писали, наверное, те же люди, что работали на великого оратора нашего времени Барака Обаму
. И в речи этой мы видим истинно всепланетный размах амбиций одной державы. Обещания типа вот этого:
"Вся непревзойденная сила, энергия, целеустремленность, воля и ресурсы нашей страны теперь целиком и полностью сосредоточены на том, что нас ждет впереди, а не на минувшем. Заглядывая в будущее, я знаю наверняка: мы будем лидировать. Мы возглавим борьбу с величайшими вызовами нашего времени — от пандемии коронавируса до климата, мира и безопасности, человеческого достоинства и прав человека".
И ведь технических аргументов против таких всепланетных амбиций можно громоздить тонны. Оказавшиеся бессильными новейшие военные технологии, финансовые реальности (денег таких не бывает), отвратительная новая идеология, вызывающая что-то близкое к гражданской войне внутри самого американского и западных обществ, не говоря об экспорте таковой. Но можно просто доверять своим ощущениям. Они такие: слушаешь эту речь в ООН и думаешь — это они всерьез нам говорят или у нас тут комедийное шоу? И больше никаких аргументов не надо. Америке
придется очень постараться, чтобы сохранить себя в списке сверхдержав рядом с Китаем или Индией.
Но в списке этом есть еще Россия. И она слабо вписывается в японскую логику (она же китайская: "много людей — это хорошо", как сказал однажды председатель Мао). Население России раз в десять меньше китайского и индийского, сопоставимо с японским. Хотя на заре XX века по этому показателю мы были в списке очень близки к мировым лидерам — тем же Китаю и Индии.
Но здесь особый случай — территория. Плюс культура, цивилизационное наследие, которое помогло России эту территорию сохранить. Хотя тут, наверное, надо не зазнаваться, а добавить: не только американцам, но и нам сверхдержавность никак не гарантирована, ее нужно уметь сохранять.