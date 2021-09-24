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Суд назначил дату разбирательства по делу топ-менеджера "Новатэка"
Суд назначил дату разбирательства по делу топ-менеджера "Новатэка" - РИА Новости, 24.09.2021
Суд назначил дату разбирательства по делу топ-менеджера "Новатэка"
Суд в американском штате Флорида назначил разбирательство по делу арестованного в США зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:21
2021-09-24T19:43
сша
новатэк
марк джетвей
флорида
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Суд в американском штате Флорида назначил разбирательство по делу арестованного в США зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя на ноябрь, говорится в документах, опубликованных в базе данных суда."Судебное разбирательство назначено на ноябрь 2021 года", - указано в документах.Отмечается, что до этого, 12 октября, состоится совещание, на котором будет определен дальнейший порядок рассмотрения дела.Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, его арест не скажется на деятельности компании.
https://ria.ru/20210924/arest-1751686849.html
https://ria.ru/20210924/mestonakhozhdenie-1751697300.html
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сша, новатэк, марк джетвей, флорида
19:21 24.09.2021 (обновлено: 19:43 24.09.2021)
 
Суд назначил дату разбирательства по делу топ-менеджера "Новатэка"

Суд в США назначил разбирательство по делу топ-менеджера "Новатэка" Джитвэя на ноябрь

© REUTERS / Sergei KarpukhinЗампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй
Зампред правления Новатэка Марк Джитвэй - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Sergei Karpukhin
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Суд в американском штате Флорида назначил разбирательство по делу арестованного в США зампредседателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Джитвэя на ноябрь, говорится в документах, опубликованных в базе данных суда.
"Судебное разбирательство назначено на ноябрь 2021 года", - указано в документах.
Отмечается, что до этого, 12 октября, состоится совещание, на котором будет определен дальнейший порядок рассмотрения дела.
Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По утверждению ведомства, Джитвэй с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, позволившей ему укрыть на офшорных счетах миллионы долларов. Он якобы предпринимал шаги, чтобы скрыть свое владение иностранными счетами и активами, сделав супругу-россиянку бенефициаром, и уклонялся от обязанности ежегодно подавать налоговые декларации.
Логотип компании Новатэк на форуме Российская энергетическая неделя – 2019 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 18:12
В "Новатэке" отреагировали на арест в США топ-менеджера компании
В случае признания вины Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, 5 лет - по каждому эпизоду уклонения от налогов, 5 лет - по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, 5 лет - по каждому эпизоду ложного заявления, 3 года - по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, 1 год - по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
Пресс-служба "Новатэка" сообщила в пятницу, что компания не получала никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно топ-менеджера, его арест не скажется на деятельности компании.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 19:00
Посольство России попросило сообщить о местонахождении зампреда "Новатэка"
 
СШАНоватэкМарк ДжетвейФлорида
 
 
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