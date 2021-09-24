Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/sud-1751636377.html
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками - РИА Новости, 24.09.2021
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками
Василеостровский районный суд избрал запрет определенных действий медсестре одной из петербургских больниц, где трехлетнего сироту привязывали колготками к... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:34
2021-09-24T14:34
происшествия
санкт-петербург
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Василеостровский районный суд избрал запрет определенных действий медсестре одной из петербургских больниц, где трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, Елене Соловьевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Соловьевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.а,д ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы), суд избрал запрет определенных действий по 23.11.2021", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Следственные органы ходатайствовали об аресте Соловьевой. Следствие считает, что она и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы нарушили право на личную свободу ребенка 2018 года рождения, не имея на то законных оснований."Систематически привязывали надетые на мальчика колготки к детской кровати, а также детскому стулу для кормления, чем лишили возможности свободно передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию и физическим нуждам", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Уточняется, что Соловьевой предъявлено обвинение, с ним она не согласна.Ранее в интернете появилось видео с трехлетним малышом, привязанным колготками к стульчику для кормления. Автором ролика стала местная жительница, которая находилась на лечении в этом же отделении со своим ребенком. После этого состоялся выезд специалистов аппарата уполномоченного и представителей комитета по здравоохранению в детскую больницу, а ребенку выделили круглосуточную няню из числа сотрудников детского дома.
https://ria.ru/20210915/bastrykin-1750243600.html
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
https://ria.ru/20210912/proverka-1749750718.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество, россия
14:34 24.09.2021
 
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками

Суд избрал запрет определенных действий медсестре, привязывавшей сироту колготками к стулу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Василеостровский районный суд избрал запрет определенных действий медсестре одной из петербургских больниц, где трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, Елене Соловьевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Соловьевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.а,д ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы), суд избрал запрет определенных действий по 23.11.2021", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 23:17
Глава СК потребовал расследовать издевательства над мальчиком в больнице
Следственные органы ходатайствовали об аресте Соловьевой. Следствие считает, что она и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы нарушили право на личную свободу ребенка 2018 года рождения, не имея на то законных оснований.
"Систематически привязывали надетые на мальчика колготки к детской кровати, а также детскому стулу для кормления, чем лишили возможности свободно передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию и физическим нуждам", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:50
Омбудсмен выяснила, почему мальчика в больнице привязывали колготками
Уточняется, что Соловьевой предъявлено обвинение, с ним она не согласна.
Ранее в интернете появилось видео с трехлетним малышом, привязанным колготками к стульчику для кормления. Автором ролика стала местная жительница, которая находилась на лечении в этом же отделении со своим ребенком. После этого состоялся выезд специалистов аппарата уполномоченного и представителей комитета по здравоохранению в детскую больницу, а ребенку выделили круглосуточную няню из числа сотрудников детского дома.
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 15:42
В Петербурге проверят видео из больницы, где сироту привязали к кровати
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния