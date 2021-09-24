https://ria.ru/20210924/sud-1751636377.html
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками - РИА Новости, 24.09.2021
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками
Василеостровский районный суд избрал запрет определенных действий медсестре одной из петербургских больниц, где трехлетнего сироту привязывали колготками к... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:34
2021-09-24T14:34
2021-09-24T14:34
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Василеостровский районный суд избрал запрет определенных действий медсестре одной из петербургских больниц, где трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, Елене Соловьевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Соловьевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.а,д ч.2 ст.127 УК РФ (Незаконное лишение свободы), суд избрал запрет определенных действий по 23.11.2021", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.Следственные органы ходатайствовали об аресте Соловьевой. Следствие считает, что она и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы нарушили право на личную свободу ребенка 2018 года рождения, не имея на то законных оснований."Систематически привязывали надетые на мальчика колготки к детской кровати, а также детскому стулу для кормления, чем лишили возможности свободно передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию и физическим нуждам", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Уточняется, что Соловьевой предъявлено обвинение, с ним она не согласна.Ранее в интернете появилось видео с трехлетним малышом, привязанным колготками к стульчику для кормления. Автором ролика стала местная жительница, которая находилась на лечении в этом же отделении со своим ребенком. После этого состоялся выезд специалистов аппарата уполномоченного и представителей комитета по здравоохранению в детскую больницу, а ребенку выделили круглосуточную няню из числа сотрудников детского дома.
https://ria.ru/20210915/bastrykin-1750243600.html
https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html
https://ria.ru/20210912/proverka-1749750718.html
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происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество, россия
Суд избрал меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками
Суд избрал запрет определенных действий медсестре, привязывавшей сироту колготками к стулу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Василеостровский районный суд избрал запрет определенных действий медсестре одной из петербургских больниц, где трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу и кровати, Елене Соловьевой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Соловьевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пп.а,д ч.2 ст.127 УК РФ
(Незаконное лишение свободы), суд избрал запрет определенных действий по 23.11.2021", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
Следственные органы ходатайствовали об аресте Соловьевой. Следствие считает, что она и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы нарушили право на личную свободу ребенка 2018 года рождения, не имея на то законных оснований.
"Систематически привязывали надетые на мальчика колготки к детской кровати, а также детскому стулу для кормления, чем лишили возможности свободно передвигаться в неограниченном пространстве по собственному желанию и физическим нуждам", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что Соловьевой предъявлено обвинение, с ним она не согласна.
Ранее в интернете появилось видео с трехлетним малышом, привязанным колготками к стульчику для кормления. Автором ролика стала местная жительница, которая находилась на лечении в этом же отделении со своим ребенком. После этого состоялся выезд специалистов аппарата уполномоченного и представителей комитета по здравоохранению в детскую больницу, а ребенку выделили круглосуточную няню из числа сотрудников детского дома.