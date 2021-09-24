На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов
Минобрнауки: более 145 тысяч иностранных студентов ещё не вернулись на учебу в Россию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 145 тысяч иностранных студентов российских вузов еще не вернулись из-за рубежа на обучение, из них более 900 человек - из Афганистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"По мониторингу Минобрнауки России, общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения – более 316 тысяч человек, из них за рубежом сейчас находится примерно половина – свыше 145 тысяч человек... Количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них зачисленных на первый курс - 381 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации, полученной от посольства РФ в Афганистане, по состоянию на 20 сентября оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию. По данным информационно-аналитической системы "Мониторинг" Минобрнауки России, на 15 сентября число студентов и зачисленных на подготовительный факультет граждан Афганистана, находящихся в России, составляет чуть более тысячи человек.
В Минобрнауки напомнили, что из-за напряженной ситуации в Афганистане въезд в Россию на данный момент не осуществляется, прибытие студентов ожидается до конца сентября.
Министерство отметило, что сейчас 95,3% вузов ведут образовательную деятельность в очном или смешанном формате, для тех иностранных студентов, которые не въехали в Россию, учебный процесс в вузах организуют с использованием дистанционных образовательных технологий.