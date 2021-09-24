Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/studenty-1751727814.html
На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов
На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов - РИА Новости, 24.09.2021
На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов
Более 145 тысяч иностранных студентов российских вузов еще не вернулись из-за рубежа на обучение, из них более 900 человек - из Афганистана, сообщили РИА... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T23:32
2021-09-24T23:32
общество
образование
афганистан
вузы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 145 тысяч иностранных студентов российских вузов еще не вернулись из-за рубежа на обучение, из них более 900 человек - из Афганистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ."По мониторингу Минобрнауки России, общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения – более 316 тысяч человек, из них за рубежом сейчас находится примерно половина – свыше 145 тысяч человек... Количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них зачисленных на первый курс - 381 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по информации, полученной от посольства РФ в Афганистане, по состоянию на 20 сентября оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию. По данным информационно-аналитической системы "Мониторинг" Минобрнауки России, на 15 сентября число студентов и зачисленных на подготовительный факультет граждан Афганистана, находящихся в России, составляет чуть более тысячи человек.В Минобрнауки напомнили, что из-за напряженной ситуации в Афганистане въезд в Россию на данный момент не осуществляется, прибытие студентов ожидается до конца сентября.Министерство отметило, что сейчас 95,3% вузов ведут образовательную деятельность в очном или смешанном формате, для тех иностранных студентов, которые не въехали в Россию, учебный процесс в вузах организуют с использованием дистанционных образовательных технологий.
https://ria.ru/20210902/distant-1748290120.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, образование, афганистан, вузы, россия, коронавирус covid-19
23:32 24.09.2021
 
На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов

Минобрнауки: более 145 тысяч иностранных студентов ещё не вернулись на учебу в Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 145 тысяч иностранных студентов российских вузов еще не вернулись из-за рубежа на обучение, из них более 900 человек - из Афганистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"По мониторингу Минобрнауки России, общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения – более 316 тысяч человек, из них за рубежом сейчас находится примерно половина – свыше 145 тысяч человек... Количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них зачисленных на первый курс - 381 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по информации, полученной от посольства РФ в Афганистане, по состоянию на 20 сентября оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию. По данным информационно-аналитической системы "Мониторинг" Минобрнауки России, на 15 сентября число студентов и зачисленных на подготовительный факультет граждан Афганистана, находящихся в России, составляет чуть более тысячи человек.
В Минобрнауки напомнили, что из-за напряженной ситуации в Афганистане въезд в Россию на данный момент не осуществляется, прибытие студентов ожидается до конца сентября.
Министерство отметило, что сейчас 95,3% вузов ведут образовательную деятельность в очном или смешанном формате, для тех иностранных студентов, которые не въехали в Россию, учебный процесс в вузах организуют с использованием дистанционных образовательных технологий.
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:50
В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода на дистант в вузах
 
ОбществоОбразованиеАфганистанВузыРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния