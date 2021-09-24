12:05 24.09.2021 (обновлено: 13:01 24.09.2021)
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек
Минздрав: число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек
© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.
"Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. <...> Двенадцать человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии", — сказала она.
"Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. <...> Двенадцать человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии", — сказала она.
20 сентября, 16:49"Любимчик семьи": что известно о массовом убийстве в Перми
Крутень добавила, что состояние всех пациентов, находящихся в стационарах Перми, оценивается как удовлетворительное.
"Что касается семи пациентов в Москве: пять находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Состояние у всех пациентов стабильное", — уточнила она.
"Что касается семи пациентов в Москве: пять находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Состояние у всех пациентов стабильное", — уточнила она.
Глава краевого минздрава также сообщила, что состояние нападавшего улучшилось, он в сознании.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Один из студентов — Тимур Бекмансуров — открыл огонь в здании, погибли шесть человек. Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову.
Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
22 сентября, 12:08Путин наградил полицейских, которые обезвредили стрелявшего в Перми