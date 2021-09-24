https://ria.ru/20210924/strelba-1751595821.html

Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек

Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек - РИА Новости, 24.09.2021

Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек

Число пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень."Количество обратившихся и... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:05

2021-09-24T12:05

2021-09-24T13:01

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

происшествия

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень."Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. <...> Двенадцать человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии", — сказала она.Крутень добавила, что состояние всех пациентов, находящихся в стационарах Перми, оценивается как удовлетворительное."Что касается семи пациентов в Москве: пять находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Состояние у всех пациентов стабильное", — уточнила она.Глава краевого минздрава также сообщила, что состояние нападавшего улучшилось, он в сознании.Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Один из студентов — Тимур Бекмансуров — открыл огонь в здании, погибли шесть человек. Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову.Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

https://ria.ru/20210922/strelba-1751269235.html

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пермь, стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, россия