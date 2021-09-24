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Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек - РИА Новости, 24.09.2021
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек
Число пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень."Количество обратившихся и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:05
2021-09-24T13:01
пермь
стрельба в пермском госуниверситете
происшествия
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень."Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. &lt;...&gt; Двенадцать человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии", — сказала она.Крутень добавила, что состояние всех пациентов, находящихся в стационарах Перми, оценивается как удовлетворительное."Что касается семи пациентов в Москве: пять находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Состояние у всех пациентов стабильное", — уточнила она.Глава краевого минздрава также сообщила, что состояние нападавшего улучшилось, он в сознании.Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Один из студентов — Тимур Бекмансуров — открыл огонь в здании, погибли шесть человек. Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову.Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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пермь, стрельба в пермском госуниверситете, происшествия, россия
12:05 24.09.2021 (обновлено: 13:01 24.09.2021)
 
Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек

Минздрав: число пострадавших при стрельбе в пермском вузе достигло 47 человек

© РИА Новости / Максим Кимерлинг / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при стрельбе в пермском университете возросло до 47 человек, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

"Количество обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, совершенно мельчайшие, каждый день прибавляется. <...> Двенадцать человек находятся в стационаре. Вчера один пациент был выписан в удовлетворительном состоянии", — сказала она.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
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Крутень добавила, что состояние всех пациентов, находящихся в стационарах Перми, оценивается как удовлетворительное.

"Что касается семи пациентов в Москве: пять находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Состояние у всех пациентов стабильное", — уточнила она.
Глава краевого минздрава также сообщила, что состояние нападавшего улучшилось, он в сознании.
Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла утром 20 сентября. Один из студентов — Тимур Бекмансуров — открыл огонь в здании, погибли шесть человек. Нападавший оказал сопротивление при задержании, его тяжело ранили. Обезвредить злоумышленника удалось сотрудникам ДПС Константину Калинину и Владимиру Макарову.
Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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ПермьСтрельба в Пермском госуниверситетеПроисшествияРоссия
 
 
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