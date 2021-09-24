https://ria.ru/20210924/sredstva-1751555671.html

"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств

"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств - РИА Новости, 24.09.2021

"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств

Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T07:05

2021-09-24T07:05

2021-09-24T08:39

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745929338_0:0:2772:1559_1920x0_80_0_0_bfe8969d61e6e80d4c4efe9fc43245e7.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.Гани покинул страну в августе после захвата Кабула движением "Талибан"*, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Позже он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину.Экс-президент в сентябре заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он также отметил, готов к аудиту своих финансов или официальному расследованию под эгидой ООН.После захвата всех провинций страны в начале осени талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210922/pismo-1751276326.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан