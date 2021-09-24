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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/sredstva-1751555671.html
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств - РИА Новости, 24.09.2021
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств
Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T07:05
2021-09-24T08:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.Гани покинул страну в августе после захвата Кабула движением "Талибан"*, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Позже он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину.Экс-президент в сентябре заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он также отметил, готов к аудиту своих финансов или официальному расследованию под эгидой ООН.После захвата всех провинций страны в начале осени талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
07:05 24.09.2021 (обновлено: 08:39 24.09.2021)
 
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств

Замминистра Забиулла: "Талибан"* требует возврата вывезенных президентом Гани средств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"Ашраф Гани украл государственные средства, и мы требуем их вернуть <...>. Они принадлежат народу и нашим банкам", — сказал Муджахид.

Гани покинул страну в августе после захвата Кабула движением "Талибан"*, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Позже он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину.
Экс-президент в сентябре заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он также отметил, готов к аудиту своих финансов или официальному расследованию под эгидой ООН.
После захвата всех провинций страны в начале осени талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:41Захват власти в Афганистане талибами
Талибы направили в ООН письмо с призывом установить отношения
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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