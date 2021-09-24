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"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств - РИА Новости, 24.09.2021
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств
Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T07:05
2021-09-24T07:05
2021-09-24T08:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Талибы не требуют выдачи бежавшего из страны президента Ашрафа Гани, но хотят вернуть деньги, которые он, вероятно, вывез. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.Гани покинул страну в августе после захвата Кабула движением "Талибан"*, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Позже он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину.Экс-президент в сентябре заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он также отметил, готов к аудиту своих финансов или официальному расследованию под эгидой ООН.После захвата всех провинций страны в начале осени талибы объявили состав временного правительства Афганистана. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
07:05 24.09.2021 (обновлено: 08:39 24.09.2021)
"Талибан"* потребовал возврата вывезенных президентом Гани средств
Замминистра Забиулла: "Талибан"* требует возврата вывезенных президентом Гани средств