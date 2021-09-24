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"Это все изменит". В США нашли защиту от российского гиперзвука
"Это все изменит". В США нашли защиту от российского гиперзвука - РИА Новости, 24.09.2021
"Это все изменит". В США нашли защиту от российского гиперзвука
В Пентагоне давно признали, что армия США бессильна против гиперзвукового оружия России. Тем не менее американцы активно ищут способы противодействия — и теперь РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:00
2021-09-24T08:02
безопасность
сша
южная корея
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
thaad
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне давно признали, что армия США бессильна против гиперзвукового оружия России. Тем не менее американцы активно ищут способы противодействия — и теперь планируют засекать пуски и отслеживать траекторию полета высокоскоростных ракет с помощью спутников нового поколения. Агентство космического развития (Space Development Agence, SDA) уже одобрило дизайн перспективных аппаратов. Что известно об этом проекте — в материале РИА Новости.Широкий уголИмеющиеся спутники американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не годятся для отслеживания гиперзвуковых целей. Во-первых, они слишком высоко — на геостационарных орбитах. Во-вторых, их инфракрасные датчики предназначены для выявления тепловых сигнатур баллистических целей, которые значительно ярче и заметнее. По сути, аппараты слепнут, когда дело касается гиперзвуковых крылатых ракет и планирующих боевых блоков.Американские специалисты уверены: решить проблему могли бы принципиально новые спутники на низких орбитах, которые обнаружат скоростную угрозу уже на стадии запуска и возьмут ее на сопровождение. Год назад Пентагон за 350 миллионов долларов заказал соответствующую разработку — в 2023-м в космос выведут восемь экспериментальных аппаратов.Перспективную орбитальную группировку назвали "Космический эшелон СПРН, функционирующий в режиме непрерывного инфракрасного излучения". Спутники смогут выявлять сигналы от крылатых ракет в условиях организованных помех и фонового шума инфракрасными датчиками широкого поля зрения. Каждый аппарат возьмет под контроль определенный участок местности и, увидев гиперзвуковую цель, немедленно поднимет тревогу.Поразить "в лоб"СПРН будет действовать в тесной связке с "Космическими сенсорами гиперзвукового баллистического сопровождения" (Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensors, HBTSS), к разработке которых приступили в январе 2021-го. Эти орбитальные аппараты примут эстафету сразу после обнаружения гиперзвуковой ракеты и возьмут ее на сопровождение. Их задача — предоставить информацию для запуска и вывода в район цели перехватчика. Прототип HBTSS обещают показать в 2023-м.В долгосрочных планах Пентагона — создание в ближнем космосе мощной орбитальной группировки из сотен спутников. Вашингтон рассчитывает накрыть всю Землю "зонтиком" космического эшелона системы ПРО, что в теории позволит отслеживать каждый пуск гиперзвуковой ракеты на планете. Однако засечь цель и взять на сопровождение — это лишь полдела. Ее еще необходимо сбить, а с этим пока проблемы.По оценкам американских экспертов, чтобы перехватить гиперзвуковую ракету, идущую на скорости пять Махов, нужно разогнаться минимум до восьми Махов. Или же атаковать на встречном курсе. И то, и другое сегодня нереализуемо на практике. Во-первых, таких скоростных перехватчиков не существует. Во-вторых, гиперзвуковая крылатая ракета, в отличие от баллистической, движется по непредсказуемой траектории. Чтобы поразить ее в лоб, нужно точно знать, в какой точке она будет в определенный момент времени. Иначе защититься можно, разве что построив сплошной противоракетный "забор" по периметру границ. Но такие траты не потянет даже американский военный бюджет.Перспективный перехватчикСейчас от массированного ракетного удара США прикрывают несколько десятков противоракет GBMD шахтного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они предназначены для перехвата баллистических целей на среднем участке траектории в космическом пространстве. Три стационарных радара PAVE PAWS на важнейших стратегических направлениях выдают целеуказание перехватчикам, которые уничтожают ракеты и их боевые блоки на встречном курсе. Однако для гиперзвуковых целей возможностей GBMD явно не хватает.Не справятся с высокоскоростными крылатыми ракетами и элементы региональной ПРО США, развернутые в разных частях земного шара: эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога" с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard, береговой комплекс Aegis Ashore, а также наземные установки малого радиуса действия THAAD в Южной Корее и на Гуаме. Полтора года назад Агентство по ПРО запросило 273 миллиона долларов на модернизацию THAAD. Говорили, что модернизированные установки смогут перехватывать гиперзвуковые цели, однако информации об этом проекте в открытых источниках нет."Защита от гиперзвукового оружия не успевает за развитием его наступательного потенциала, — признался в разговоре с журналистами глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк. — Это оружие с возможностью управляемого маневрирования бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения. Эффективная защита от гиперзвуковых ракет должна включать в себя осведомленность о действиях противника, а также отслеживание всех этапов — от запуска до удара. Разработки в этой области надо развивать ускоренными темпами".Не исключено, что первым перехватчиком, способным уничтожать гиперзвуковые цели, станет перспективная противоракета, создаваемая в США по программе Next-Generation Interceptor (NGI) с апреля прошлого года. На реализацию этого проекта стоимостью почти пять миллиардов долларов отвели пять лет.Внешний вид перспективной ракеты и тактико-технические характеристики пока не раскрываются. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что новая система ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые, как в атмосфере, так и в ближнем космосе. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против российских комплексов "Авангард".
https://radiosputnik.ria.ru/20210918/ssha-1750668944.html
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безопасность, сша, южная корея, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, thaad
08:00 24.09.2021 (обновлено: 08:02 24.09.2021)
 

"Это все изменит". В США нашли защиту от российского гиперзвука

© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне давно признали, что армия США бессильна против гиперзвукового оружия России. Тем не менее американцы активно ищут способы противодействия — и теперь планируют засекать пуски и отслеживать траекторию полета высокоскоростных ракет с помощью спутников нового поколения. Агентство космического развития (Space Development Agence, SDA) уже одобрило дизайн перспективных аппаратов. Что известно об этом проекте — в материале РИА Новости.

Широкий угол

Имеющиеся спутники американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не годятся для отслеживания гиперзвуковых целей. Во-первых, они слишком высоко — на геостационарных орбитах. Во-вторых, их инфракрасные датчики предназначены для выявления тепловых сигнатур баллистических целей, которые значительно ярче и заметнее. По сути, аппараты слепнут, когда дело касается гиперзвуковых крылатых ракет и планирующих боевых блоков.
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Американские специалисты уверены: решить проблему могли бы принципиально новые спутники на низких орбитах, которые обнаружат скоростную угрозу уже на стадии запуска и возьмут ее на сопровождение. Год назад Пентагон за 350 миллионов долларов заказал соответствующую разработку — в 2023-м в космос выведут восемь экспериментальных аппаратов.
Перспективную орбитальную группировку назвали "Космический эшелон СПРН, функционирующий в режиме непрерывного инфракрасного излучения". Спутники смогут выявлять сигналы от крылатых ракет в условиях организованных помех и фонового шума инфракрасными датчиками широкого поля зрения. Каждый аппарат возьмет под контроль определенный участок местности и, увидев гиперзвуковую цель, немедленно поднимет тревогу.

Поразить "в лоб"

СПРН будет действовать в тесной связке с "Космическими сенсорами гиперзвукового баллистического сопровождения" (Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensors, HBTSS), к разработке которых приступили в январе 2021-го. Эти орбитальные аппараты примут эстафету сразу после обнаружения гиперзвуковой ракеты и возьмут ее на сопровождение. Их задача — предоставить информацию для запуска и вывода в район цели перехватчика. Прототип HBTSS обещают показать в 2023-м.
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В долгосрочных планах Пентагона — создание в ближнем космосе мощной орбитальной группировки из сотен спутников. Вашингтон рассчитывает накрыть всю Землю "зонтиком" космического эшелона системы ПРО, что в теории позволит отслеживать каждый пуск гиперзвуковой ракеты на планете. Однако засечь цель и взять на сопровождение — это лишь полдела. Ее еще необходимо сбить, а с этим пока проблемы.
По оценкам американских экспертов, чтобы перехватить гиперзвуковую ракету, идущую на скорости пять Махов, нужно разогнаться минимум до восьми Махов. Или же атаковать на встречном курсе. И то, и другое сегодня нереализуемо на практике. Во-первых, таких скоростных перехватчиков не существует. Во-вторых, гиперзвуковая крылатая ракета, в отличие от баллистической, движется по непредсказуемой траектории. Чтобы поразить ее в лоб, нужно точно знать, в какой точке она будет в определенный момент времени. Иначе защититься можно, разве что построив сплошной противоракетный "забор" по периметру границ. Но такие траты не потянет даже американский военный бюджет.

Перспективный перехватчик

Сейчас от массированного ракетного удара США прикрывают несколько десятков противоракет GBMD шахтного базирования, развернутых на Аляске и в Калифорнии. Они предназначены для перехвата баллистических целей на среднем участке траектории в космическом пространстве. Три стационарных радара PAVE PAWS на важнейших стратегических направлениях выдают целеуказание перехватчикам, которые уничтожают ракеты и их боевые блоки на встречном курсе. Однако для гиперзвуковых целей возможностей GBMD явно не хватает.
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency Испытания наземной системы противоракетной обороны США
Испытания наземной системы противоракетной обороны США - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Flickr / U.S. Missile Defense Agency
Испытания наземной системы противоракетной обороны США
Не справятся с высокоскоростными крылатыми ракетами и элементы региональной ПРО США, развернутые в разных частях земного шара: эсминцы "Арли Берк" и крейсеры "Тикондерога" с боевой информационно-управляющей системой Aegis и противоракетами семейства Standard, береговой комплекс Aegis Ashore, а также наземные установки малого радиуса действия THAAD в Южной Корее и на Гуаме. Полтора года назад Агентство по ПРО запросило 273 миллиона долларов на модернизацию THAAD. Говорили, что модернизированные установки смогут перехватывать гиперзвуковые цели, однако информации об этом проекте в открытых источниках нет.
"Защита от гиперзвукового оружия не успевает за развитием его наступательного потенциала, — признался в разговоре с журналистами глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Херк. — Это оружие с возможностью управляемого маневрирования бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения. Эффективная защита от гиперзвуковых ракет должна включать в себя осведомленность о действиях противника, а также отслеживание всех этапов — от запуска до удара. Разработки в этой области надо развивать ускоренными темпами".
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
Американский военный на территории военной базы в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский военный на территории военной базы в Румынии
Не исключено, что первым перехватчиком, способным уничтожать гиперзвуковые цели, станет перспективная противоракета, создаваемая в США по программе Next-Generation Interceptor (NGI) с апреля прошлого года. На реализацию этого проекта стоимостью почти пять миллиардов долларов отвели пять лет.
Внешний вид перспективной ракеты и тактико-технические характеристики пока не раскрываются. Однако в Пентагоне неоднократно подчеркивали, что новая система ПРО должна уметь перехватывать самые современные боевые блоки, в том числе гиперзвуковые, как в атмосфере, так и в ближнем космосе. Вероятно, NGI "заточат" в первую очередь против российских комплексов "Авангард".
 
БезопасностьСШАЮжная КореяМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАTHAAD
 
 
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