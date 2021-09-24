https://ria.ru/20210924/sputnik-1751705366.html

В России стартовало производство первого спутника "Скиф"

В России стартовало производство первого спутника "Скиф" - РИА Новости, 24.09.2021

В России стартовало производство первого спутника "Скиф"

Предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева" приступило к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:49

2021-09-24T19:49

2021-09-24T22:12

информационные спутниковые системы

космос - риа наука

oneweb

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева" приступило к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки "Скиф", предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет."Скиф" войдет в многофункциональную спутниковую систему "Сфера" вместе с некоторыми другими. Как следует из видео на YouTube-канале компании, запуск первого космического аппарата связи запланирован на октябрь 2022 года. Система "Скиф" будет состоять из 12 спутников на орбите высотой 8070 километров. В 2024 году планируется запуск еще двух, в 2026-м — шести и в 2028-м — четырех спутников.Владимир Путин анонсировал создание "Сферы" в 2018 году. Она должна стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, предназначенных для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022-го по 2028 год.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

информационные спутниковые системы, космос - риа наука, oneweb, россия