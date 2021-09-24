Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751705366.html
В России стартовало производство первого спутника "Скиф"
В России стартовало производство первого спутника "Скиф" - РИА Новости, 24.09.2021
В России стартовало производство первого спутника "Скиф"
Предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева" приступило к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:49
2021-09-24T22:12
информационные спутниковые системы
космос - риа наука
oneweb
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751704681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddeac1ad5d1ea906a98485167db337dd.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева" приступило к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки "Скиф", предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет."Скиф" войдет в многофункциональную спутниковую систему "Сфера" вместе с некоторыми другими. Как следует из видео на YouTube-канале компании, запуск первого космического аппарата связи запланирован на октябрь 2022 года. Система "Скиф" будет состоять из 12 спутников на орбите высотой 8070 километров. В 2024 году планируется запуск еще двух, в 2026-м — шести и в 2028-м — четырех спутников.Владимир Путин анонсировал создание "Сферы" в 2018 году. Она должна стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, предназначенных для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022-го по 2028 год.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751704681_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af143fcefdfe143bc1f7712909b6d1fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
информационные спутниковые системы, космос - риа наука, oneweb, россия
19:49 24.09.2021 (обновлено: 22:12 24.09.2021)
 
В России стартовало производство первого спутника "Скиф"

Стартовало производство первого спутника "Скиф" для российской системы "Сфера"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота предприятия ОАО "ИСС" имени академика М.Ф. Решетнева"
Работа предприятия ОАО ИСС имени академика М.Ф. Решетнева - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Предприятие "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева" приступило к изготовлению первого спутника новой российской космической группировки "Скиф", предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет.
"Скиф" войдет в многофункциональную спутниковую систему "Сфера" вместе с некоторыми другими. Как следует из видео на YouTube-канале компании, запуск первого космического аппарата связи запланирован на октябрь 2022 года. Система "Скиф" будет состоять из 12 спутников на орбите высотой 8070 километров. В 2024 году планируется запуск еще двух, в 2026-м — шести и в 2028-м — четырех спутников.
Владимир Путин анонсировал создание "Сферы" в 2018 году. Она должна стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, предназначенных для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле. Развертывание группировок ожидалось с 2022-го по 2028 год.
© Фото : ГК "Роскосмос"Космический аппарат "Скиф-Д"
Космический аппарат Скиф-Д - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : ГК "Роскосмос"
Космический аппарат "Скиф-Д"
 
Информационные спутниковые системыКосмос - РИА НаукаOneWebРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния