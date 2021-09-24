https://ria.ru/20210924/sputnik-1751665945.html

"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург

"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург - РИА Новости, 24.09.2021

"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург

Российская вакцина "Спутник V" сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:45

2021-09-24T16:45

2021-09-24T16:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

российский еврейский конгресс

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732794428_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_d0d809b2f1cac55e8e6019c6b4c487f8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – ред.)", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом, отвечая на вопрос, с какими вакцинации совместим "Спутник V".Он уточнил, что за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со "Спутником V", "институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут".

https://ria.ru/20210924/vaktsiny-1751665004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, российский еврейский конгресс, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna