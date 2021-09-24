https://ria.ru/20210924/sputnik-1751665945.html
"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург
"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург - РИА Новости, 24.09.2021
"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург
Российская вакцина "Спутник V" сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:45
2021-09-24T16:45
2021-09-24T16:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
российский еврейский конгресс
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" сочетается с любой другой вакциной от коронавируса, которые сегодня широко известны, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."С любой на сегодняшний день широко используемой вакциной, которая сегодня прошла апробацию, и с Moderna, и с Pfizer, и с Astrazenecа (сочетается – ред.)", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом, отвечая на вопрос, с какими вакцинации совместим "Спутник V".Он уточнил, что за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины в сравнении со "Спутником V", "институт Гамалеи, государство российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут".
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коронавирус covid-19, российский еврейский конгресс, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцина pfizer/biontech, вакцина moderna
16:45 24.09.2021 (обновлено: 16:53 24.09.2021)
"Спутник V" сочетается с любой вакциной от COVID-19, заявил Гинцбург
Гинцбург: "Спутник V" сочетается с любой вакциной от коронавируса