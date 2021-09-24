https://ria.ru/20210924/sputnik-1751545123.html

В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации

В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации - РИА Новости, 24.09.2021

В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации

Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки российского препарата "Спутник V",... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T00:24

2021-09-24T00:24

2021-09-24T00:34

распространение коронавируса

в мире

венгрия

евросоюз

петер сийярто

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ООН, 24 сен — РИА Новости. Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки российского препарата "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.По его словам, своевременные поставки вакцины во многом помогли Венгрии "провести наиболее быструю и наиболее успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе весной".Глава дипломатии подчеркнул, что российский препарат хорошо себя показал в предотвращении распространения инфекции.""Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты. "Спутник" работает очень хорошо", — пояснил он.Ранее, продолжил Сийярто, в стране регистрировали по 200 смертей ежедневно из-за COVID-19, а ограничения в экономики приносили потери по 30 миллионов евро каждый день."Сейчас около 68 процентов венгерцев полностью вакцинированы. У нас есть опыт, и у нас хороший опыт", — заключил министр.

https://ria.ru/20210923/finlyandiya-1751481525.html

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

венгрия

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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"