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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/sputnik-1751545123.html
В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации
В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации - РИА Новости, 24.09.2021
В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации
Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки российского препарата "Спутник V",... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T00:24
2021-09-24T00:34
распространение коронавируса
в мире
венгрия
евросоюз
петер сийярто
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки российского препарата "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.По его словам, своевременные поставки вакцины во многом помогли Венгрии "провести наиболее быструю и наиболее успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе весной".Глава дипломатии подчеркнул, что российский препарат хорошо себя показал в предотвращении распространения инфекции.""Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты. "Спутник" работает очень хорошо", — пояснил он.Ранее, продолжил Сийярто, в стране регистрировали по 200 смертей ежедневно из-за COVID-19, а ограничения в экономики приносили потери по 30 миллионов евро каждый день."Сейчас около 68 процентов венгерцев полностью вакцинированы. У нас есть опыт, и у нас хороший опыт", — заключил министр.
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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
00:24 24.09.2021 (обновлено: 00:34 24.09.2021)
 
В Венгрии высоко оценили роль "Спутника V" в кампании по вакцинации

Глава МИД Венгрии: Будапешт не провел бы успешную кампанию по вакцинации без "Спутника V"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра держит в руках коробку с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ООН, 24 сен — РИА Новости. Венгрия не смогла бы провести наиболее успешную в Евросоюзе кампанию по вакцинации от коронавируса, если бы не поставки российского препарата "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.
По его словам, своевременные поставки вакцины во многом помогли Венгрии "провести наиболее быструю и наиболее успешную кампанию по вакцинации в Евросоюзе весной".
"Я бы сказал, что без "Спутника" это было бы невозможным", — сказал Сийярто.
Глава дипломатии подчеркнул, что российский препарат хорошо себя показал в предотвращении распространения инфекции.
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""Спутник" показал себя очень хорошо, особенно если вы посмотрите на числа случаев заражения после вакцинации, уровень защиты. "Спутник" работает очень хорошо", — пояснил он.
Ранее, продолжил Сийярто, в стране регистрировали по 200 смертей ежедневно из-за COVID-19, а ограничения в экономики приносили потери по 30 миллионов евро каждый день.
"Сейчас около 68 процентов венгерцев полностью вакцинированы. У нас есть опыт, и у нас хороший опыт", — заключил министр.
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Распространение коронавирусаВ миреВенгрияЕвросоюзПетер СийяртоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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