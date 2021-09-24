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В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской
В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской - РИА Новости, 24.09.2021
В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской
Совет по правам человека при президенте РФ после стрельбы в пермском вузе представит документ, где будут не только публично озвучены ключевые причины таких... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:37
2021-09-24T10:37
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
кирилл кабанов
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ после стрельбы в пермском вузе представит документ, где будут не только публично озвучены ключевые причины таких трагедий, но и предложен ряд решений по снижению агрессии в обществе, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Как отметил Кабанов, в СПЧ давно занимаются проблемой подобных преступлений. "У нас есть несколько идей, которые позволят снизить агрессию в обществе. К сожалению, еще после стрельбы в Казани мы вынуждены были констатировать, что это не последний подобный случай. Так и вышло. Мы знаем о причинах, они известны и, на самом деле, мы уже пытались их озвучить. В их число, например, входит и игромания как болезнь. Но из-за серьезного сопротивления определенных лоббистов, вокруг которых крутятся огромные деньги, этого сделать не удавалось. Теперь мы не только подготовим официальный документ, обсудив его с профессионалами, но и озвучим все, включая те аспекты, которые определенные лоббисты мечтают не трогать", – подчеркнул Кабанов.Он рассказал, что идет работа с экспертами, в том числе специалистами, связанными с антитеррористической деятельностью."Мы обсуждаем с ними, чего не хватает, в чем они видят решение проблемы. Готовятся, в том числе, законодательные изменения. Сейчас, например, распечатки писем-манифестов могут спокойно публиковаться и распространяться. Также мы обсудим детскую психологическую помощь, развитие детской психиатрии. Сегодня дети в зоне риска, и мы будем работать быстро. Подробнее говорить пока не хочу, так как существует риск активизации лоббистов, но могу заверить, что мы представим наши предложения уже очень скоро", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html
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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, россия, стрельба в пермском госуниверситете
10:37 24.09.2021
 
В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской

Член СПЧ Кабанов: мы знаем причины агрессии в обществе и предложим меры по ее снижению

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ после стрельбы в пермском вузе представит документ, где будут не только публично озвучены ключевые причины таких трагедий, но и предложен ряд решений по снижению агрессии в обществе, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.
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Как отметил Кабанов, в СПЧ давно занимаются проблемой подобных преступлений. "У нас есть несколько идей, которые позволят снизить агрессию в обществе. К сожалению, еще после стрельбы в Казани мы вынуждены были констатировать, что это не последний подобный случай. Так и вышло. Мы знаем о причинах, они известны и, на самом деле, мы уже пытались их озвучить. В их число, например, входит и игромания как болезнь. Но из-за серьезного сопротивления определенных лоббистов, вокруг которых крутятся огромные деньги, этого сделать не удавалось. Теперь мы не только подготовим официальный документ, обсудив его с профессионалами, но и озвучим все, включая те аспекты, которые определенные лоббисты мечтают не трогать", – подчеркнул Кабанов.
Он рассказал, что идет работа с экспертами, в том числе специалистами, связанными с антитеррористической деятельностью.
"Мы обсуждаем с ними, чего не хватает, в чем они видят решение проблемы. Готовятся, в том числе, законодательные изменения. Сейчас, например, распечатки писем-манифестов могут спокойно публиковаться и распространяться. Также мы обсудим детскую психологическую помощь, развитие детской психиатрии. Сегодня дети в зоне риска, и мы будем работать быстро. Подробнее говорить пока не хочу, так как существует риск активизации лоббистов, но могу заверить, что мы представим наши предложения уже очень скоро", - заключил собеседник агентства.
Предполагаемый стрелок возле Пермского университета. Кадр из видео очевидца
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ОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Кирилл КабановРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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