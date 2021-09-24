https://ria.ru/20210924/spch-1751575857.html

В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской

В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской - РИА Новости, 24.09.2021

В СПЧ предложат меры против повторения трагедий, подобных пермской

Совет по правам человека при президенте РФ после стрельбы в пермском вузе представит документ, где будут не только публично озвучены ключевые причины таких... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:37

2021-09-24T10:37

2021-09-24T10:37

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл кабанов

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ после стрельбы в пермском вузе представит документ, где будут не только публично озвучены ключевые причины таких трагедий, но и предложен ряд решений по снижению агрессии в обществе, заявил РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.По информации Следственного комитета, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 28. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен.Как отметил Кабанов, в СПЧ давно занимаются проблемой подобных преступлений. "У нас есть несколько идей, которые позволят снизить агрессию в обществе. К сожалению, еще после стрельбы в Казани мы вынуждены были констатировать, что это не последний подобный случай. Так и вышло. Мы знаем о причинах, они известны и, на самом деле, мы уже пытались их озвучить. В их число, например, входит и игромания как болезнь. Но из-за серьезного сопротивления определенных лоббистов, вокруг которых крутятся огромные деньги, этого сделать не удавалось. Теперь мы не только подготовим официальный документ, обсудив его с профессионалами, но и озвучим все, включая те аспекты, которые определенные лоббисты мечтают не трогать", – подчеркнул Кабанов.Он рассказал, что идет работа с экспертами, в том числе специалистами, связанными с антитеррористической деятельностью."Мы обсуждаем с ними, чего не хватает, в чем они видят решение проблемы. Готовятся, в том числе, законодательные изменения. Сейчас, например, распечатки писем-манифестов могут спокойно публиковаться и распространяться. Также мы обсудим детскую психологическую помощь, развитие детской психиатрии. Сегодня дети в зоне риска, и мы будем работать быстро. Подробнее говорить пока не хочу, так как существует риск активизации лоббистов, но могу заверить, что мы представим наши предложения уже очень скоро", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210920/perm-1751047725.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html

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общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, россия, стрельба в пермском госуниверситете