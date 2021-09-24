Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров пришел в сознание
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.
Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.
Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.
Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.
В центре Керчи установили импровизированный мемориал.
Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.
Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.
Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.
В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.