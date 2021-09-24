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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание - РИА Новости, 24.09.2021

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, пришел в сознание, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:12

2021-09-24T15:12

2021-09-24T15:12

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском национальном исследовательском университете, пришел в сознание, сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.Первокурснику оказывают "весь стандарт" мероприятий для пациентов в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что ему удалили часть голени.Трагедия произошла утром в понедельник. Студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл огонь в здании, жертвами стали шесть человек, 47 пострадали.При задержании он оказывал сопротивление, в результате чего получил тяжелое ранение. Студента обезвредили сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Бекмансурову грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете