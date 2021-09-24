https://ria.ru/20210924/son-1751553622.html

Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия

Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия - РИА Новости, 24.09.2021

Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия

Большинство россиян (60%) признались, что для того, чтобы чувствовать себя бодрыми, им необходимо семь-восемь часов сна, при этом почти половина (45%)... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:17

2021-09-24T05:17

2021-09-24T05:17

общество

рамблер

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593509896_0:100:3068:1826_1920x0_80_0_0_989f92d1c7ab7321b27d4cfae43ef167.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большинство россиян (60%) признались, что для того, чтобы чувствовать себя бодрыми, им необходимо семь-восемь часов сна, при этом почти половина (45%) пожаловалась на недосыпание, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в опросе, который проводился на портале "Рамблер" с 17 по 21 сентября, приняли почти 300 тысяч интернет-пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.При этом около половины (45%) респондентов, как указывает компания, пожаловались на недосыпание, каждый третий (34%) заявил, что страдает от него лишь изредка, каждый пятый (21%) – спит хорошо и крепко."Многие респонденты (73%) периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них четверть борются с ними с помощью просмотра видео и прослушивания любимой музыки, еще 25% делают личные дела до тех пор, пока "глаза сами не закроются", 17% принимают снотворные препараты, 6% практикуют медитацию. Только 27% никогда не страдали бессонницей", - отмечает компания.Также перед сном, как показывают данные исследования, 28% респондентов проветривают спальню, 12% - составляют планы на следующий день, каждый четвертый – читает книгу, каждый десятый - пьет травяной чай, принимает ванну или использует другие способы релаксации.

https://ria.ru/20210823/son-1746913509.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рамблер, здоровье