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Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия - РИА Новости, 24.09.2021
Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
Большинство россиян (60%) признались, что для того, чтобы чувствовать себя бодрыми, им необходимо семь-восемь часов сна, при этом почти половина (45%)... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T05:17
2021-09-24T05:17
общество
рамблер
здоровье
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большинство россиян (60%) признались, что для того, чтобы чувствовать себя бодрыми, им необходимо семь-восемь часов сна, при этом почти половина (45%) пожаловалась на недосыпание, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&amp;Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.Участие в опросе, который проводился на портале "Рамблер" с 17 по 21 сентября, приняли почти 300 тысяч интернет-пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.При этом около половины (45%) респондентов, как указывает компания, пожаловались на недосыпание, каждый третий (34%) заявил, что страдает от него лишь изредка, каждый пятый (21%) – спит хорошо и крепко."Многие респонденты (73%) периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них четверть борются с ними с помощью просмотра видео и прослушивания любимой музыки, еще 25% делают личные дела до тех пор, пока "глаза сами не закроются", 17% принимают снотворные препараты, 6% практикуют медитацию. Только 27% никогда не страдали бессонницей", - отмечает компания.Также перед сном, как показывают данные исследования, 28% респондентов проветривают спальню, 12% - составляют планы на следующий день, каждый четвертый – читает книгу, каждый десятый - пьет травяной чай, принимает ванну или использует другие способы релаксации.
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общество, рамблер, здоровье
05:17 24.09.2021
 
Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия

Исследование Rambler&Co: Большинству россиян нужно для хорошего самочувствия 7-8 часов сна

© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большинство россиян (60%) признались, что для того, чтобы чувствовать себя бодрыми, им необходимо семь-восемь часов сна, при этом почти половина (45%) пожаловалась на недосыпание, показывают данные проведенного медиахолдингом Rambler&Co исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Участие в опросе, который проводился на портале "Рамблер" с 17 по 21 сентября, приняли почти 300 тысяч интернет-пользователей, среди них 69% мужчин и 31% женщин.
"Для того чтобы чувствовать себя бодрыми, почти двум третям (60%) респондентов необходимо спать семь-восемь часов, как и подтверждают большинство рекомендаций. Девятнадцати процентам нужно больше – девять-десять часов в сутки, 18% засыпают на пять-шесть часов, а 3% достаточно всего три-четыре часа", - говорится в сообщении пресс-службы компании по результатам исследования.
При этом около половины (45%) респондентов, как указывает компания, пожаловались на недосыпание, каждый третий (34%) заявил, что страдает от него лишь изредка, каждый пятый (21%) – спит хорошо и крепко.
"Многие респонденты (73%) периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них четверть борются с ними с помощью просмотра видео и прослушивания любимой музыки, еще 25% делают личные дела до тех пор, пока "глаза сами не закроются", 17% принимают снотворные препараты, 6% практикуют медитацию. Только 27% никогда не страдали бессонницей", - отмечает компания.
Также перед сном, как показывают данные исследования, 28% респондентов проветривают спальню, 12% - составляют планы на следующий день, каждый четвертый – читает книгу, каждый десятый - пьет травяной чай, принимает ванну или использует другие способы релаксации.
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