https://ria.ru/20210924/solntse-1751551645.html

Ученый объяснил, какого цвета Солнце

Ученый объяснил, какого цвета Солнце - РИА Новости, 24.09.2021

Ученый объяснил, какого цвета Солнце

Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, что связано с температурой поверхности звезды, но человеческий глаз и... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:14

2021-09-24T04:14

2021-09-24T04:14

наука

российская академия наук

институт космических исследований

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, что связано с температурой поверхности звезды, но человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин.Дискуссия о цвете Солнца возникла после того, как ряд российских СМИ опубликовал статью астронома британского Астрофизического центра Джорелл-Бэнк Аластера Ганна (Alastair Gunn). Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое же Солнце на самом: белое или зеленое.Как пояснил РИА Новости Малыхин, в физике звезды считаются абсолютно черными телами. Такими называют объекты, которые поглощают любой поток света и не отражают его. "Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите", - сказал ученый.Он пояснил, что свечение от звезд идет из-за температуры поверхности, точно так же, как светится раскаленное жало паяльника, кочерга или гвоздь. Для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны. Свет красного карлика (малые и относительно холодные звезды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а для Солнца кривая излучения будет соответствовать примерно 5500 градусов Кельвина."Обобщая все это, мы видим следующее: максимум излучения Солнца согласно Закону Вина (устанавливает зависимость длины волны от температуры черного тела – ред.) наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок - Солнце зеленое", - сказал Малыхин.Однако, отметил ученый, не стоит торопиться с выводами. Цветом обозначается восприятие человеком определенного электромагнитного излучения. Человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Самый чувствительный рецептор L - отвечающий за желто-красный диапазон. M- и S-рецепторы – отвечают за восприятие зелено-желтого и фиолетово-синего цветов, соответственно. Самому чувствительному L-рецептору проще всего поймать сигнал, поэтому человек почти всегда должен видеть происходящее в красных тонах. Чтобы компенсировать разницу в получаемых сигналах мозг приводит их к цветовому балансу."Почти весь видимый диапазон солнечного света (380-780 нанометров) покрывается максимумом кривой излучения Солнца. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно засвечивает L, M и S-колбочки. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. О чем и говорится в исходной статье британского ученого", - рассказал Малыхин.

https://ria.ru/20210828/solntse-1747655171.html

https://ria.ru/20210714/solntse-1741144517.html

https://ria.ru/20210531/oblako-1735014077.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука