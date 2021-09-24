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Наука
https://ria.ru/20210924/solntse-1751551645.html
Ученый объяснил, какого цвета Солнце
Ученый объяснил, какого цвета Солнце - РИА Новости, 24.09.2021
Ученый объяснил, какого цвета Солнце
Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, что связано с температурой поверхности звезды, но человеческий глаз и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:14
2021-09-24T04:14
наука
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, что связано с температурой поверхности звезды, но человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин.Дискуссия о цвете Солнца возникла после того, как ряд российских СМИ опубликовал статью астронома британского Астрофизического центра Джорелл-Бэнк Аластера Ганна (Alastair Gunn). Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое же Солнце на самом: белое или зеленое.Как пояснил РИА Новости Малыхин, в физике звезды считаются абсолютно черными телами. Такими называют объекты, которые поглощают любой поток света и не отражают его. "Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите", - сказал ученый.Он пояснил, что свечение от звезд идет из-за температуры поверхности, точно так же, как светится раскаленное жало паяльника, кочерга или гвоздь. Для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны. Свет красного карлика (малые и относительно холодные звезды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а для Солнца кривая излучения будет соответствовать примерно 5500 градусов Кельвина."Обобщая все это, мы видим следующее: максимум излучения Солнца согласно Закону Вина (устанавливает зависимость длины волны от температуры черного тела – ред.) наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок - Солнце зеленое", - сказал Малыхин.Однако, отметил ученый, не стоит торопиться с выводами. Цветом обозначается восприятие человеком определенного электромагнитного излучения. Человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Самый чувствительный рецептор L - отвечающий за желто-красный диапазон. M- и S-рецепторы – отвечают за восприятие зелено-желтого и фиолетово-синего цветов, соответственно. Самому чувствительному L-рецептору проще всего поймать сигнал, поэтому человек почти всегда должен видеть происходящее в красных тонах. Чтобы компенсировать разницу в получаемых сигналах мозг приводит их к цветовому балансу."Почти весь видимый диапазон солнечного света (380-780 нанометров) покрывается максимумом кривой излучения Солнца. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно засвечивает L, M и S-колбочки. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. О чем и говорится в исходной статье британского ученого", - рассказал Малыхин.
https://ria.ru/20210828/solntse-1747655171.html
https://ria.ru/20210714/solntse-1741144517.html
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российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука
04:14 24.09.2021
 
Ученый объяснил, какого цвета Солнце

Малыхин: максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом спектре

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на горы в районе хребта Инженерного в Республике Адыгея
Вид на горы в районе хребта Инженерного в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Максимум интенсивности света от Солнца находится в бирюзовом-зеленом диапазоне спектра, что связано с температурой поверхности звезды, но человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют видимый цвет в белый, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин.
Дискуссия о цвете Солнца возникла после того, как ряд российских СМИ опубликовал статью астронома британского Астрофизического центра Джорелл-Бэнк Аластера Ганна (Alastair Gunn). Во время перевода издания разошлись во мнении о том, какое же Солнце на самом: белое или зеленое.
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Как пояснил РИА Новости Малыхин, в физике звезды считаются абсолютно черными телами. Такими называют объекты, которые поглощают любой поток света и не отражают его. "Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите", - сказал ученый.
Он пояснил, что свечение от звезд идет из-за температуры поверхности, точно так же, как светится раскаленное жало паяльника, кочерга или гвоздь. Для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны. Свет красного карлика (малые и относительно холодные звезды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а для Солнца кривая излучения будет соответствовать примерно 5500 градусов Кельвина.
"Обобщая все это, мы видим следующее: максимум излучения Солнца согласно Закону Вина (устанавливает зависимость длины волны от температуры черного тела – ред.) наблюдается на длине волны 501 нанометров. Такой цвет можно назвать зеленым или бирюзовым. К зеленому можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок - Солнце зеленое", - сказал Малыхин.
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Однако, отметил ученый, не стоит торопиться с выводами. Цветом обозначается восприятие человеком определенного электромагнитного излучения. Человеческие глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Самый чувствительный рецептор L - отвечающий за желто-красный диапазон. M- и S-рецепторы – отвечают за восприятие зелено-желтого и фиолетово-синего цветов, соответственно. Самому чувствительному L-рецептору проще всего поймать сигнал, поэтому человек почти всегда должен видеть происходящее в красных тонах. Чтобы компенсировать разницу в получаемых сигналах мозг приводит их к цветовому балансу.
"Почти весь видимый диапазон солнечного света (380-780 нанометров) покрывается максимумом кривой излучения Солнца. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно засвечивает L, M и S-колбочки. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. О чем и говорится в исходной статье британского ученого", - рассказал Малыхин.
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