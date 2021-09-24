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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210924/sochi-1751612298.html
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей - РИА Новости, 24.09.2021
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей с градом 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:19
2021-09-24T13:19
туризм
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
россия
отдых на море
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей с градом 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В течение суток 25 сентября на территории МО город-курорт Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – отмечается в сообщении.По информации пресс-службы МЧС края, повышается риск схода селевых потоков, подъема уровней воды в реках, а с 25 по 26 сентября на участке Магри – Веселое возможны смерчи над морем.
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, россия, отдых на море
13:19 24.09.2021
 
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей

МЧС: в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей с градом 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В течение суток 25 сентября на территории МО город-курорт Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы МЧС края, повышается риск схода селевых потоков, подъема уровней воды в реках, а с 25 по 26 сентября на участке Магри – Веселое возможны смерчи над морем.
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ТуризмКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмТуризмРоссияотдых на море
 
 
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