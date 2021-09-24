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В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей - РИА Новости, 24.09.2021
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей с градом 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:19
2021-09-24T13:19
2021-09-24T13:19
туризм
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за сильных дождей с градом 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В течение суток 25 сентября на территории МО город-курорт Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – отмечается в сообщении.По информации пресс-службы МЧС края, повышается риск схода селевых потоков, подъема уровней воды в реках, а с 25 по 26 сентября на участке Магри – Веселое возможны смерчи над морем.
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, россия, отдых на море
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за ливней с градом и смерчей
МЧС: в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающихся ливней с градом