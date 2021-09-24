https://ria.ru/20210924/sochi-1751568142.html

В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку

В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку - РИА Новости, 24.09.2021

В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку

Девочка 2019 года рождения погибла в Сочи, попав под колеса внедорожника, заезжавшего на парковку, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по городу. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:51

2021-09-24T09:51

2021-09-24T09:51

происшествия

сочи

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СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Девочка 2019 года рождения погибла в Сочи, попав под колеса внедорожника, заезжавшего на парковку, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по городу.ЧП произошло вечером 21 сентября на улице Возрождения Хостинского района Сочи, информация о нем появилось только сейчас."Водитель, 1966 года рождения, управляя транспортным средством "Ленд Ровер Дискавери", при заезде на территорию парковки не выполнил требования обеспечения безопасности при начале движения и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2019 года рождения, которая находилась справа спереди по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончалась на месте происшествия",- отмечается в сообщении.В настоящее время все подробности обстоятельства произошедшего уточняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210923/tatarstan-1751495962.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи