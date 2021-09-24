https://ria.ru/20210924/sochi-1751568142.html
В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку
В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку - РИА Новости, 24.09.2021
В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку
Девочка 2019 года рождения погибла в Сочи, попав под колеса внедорожника, заезжавшего на парковку, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по городу. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:51
2021-09-24T09:51
2021-09-24T09:51
происшествия
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5708506f4c110fa17592f67864a0621f.jpg
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Девочка 2019 года рождения погибла в Сочи, попав под колеса внедорожника, заезжавшего на парковку, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по городу.ЧП произошло вечером 21 сентября на улице Возрождения Хостинского района Сочи, информация о нем появилось только сейчас."Водитель, 1966 года рождения, управляя транспортным средством "Ленд Ровер Дискавери", при заезде на территорию парковки не выполнил требования обеспечения безопасности при начале движения и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2019 года рождения, которая находилась справа спереди по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончалась на месте происшествия",- отмечается в сообщении.В настоящее время все подробности обстоятельства произошедшего уточняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/tatarstan-1751495962.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745111952_322:154:2847:2048_1920x0_80_0_0_03c27cefd6b2faf980ba1babf04bddc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
В Сочи машина задавила двухлетнюю девочку
На парковке в Сочи машина задавила двухлетнюю девочку
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости.
Девочка 2019 года рождения погибла в Сочи
, попав под колеса внедорожника, заезжавшего на парковку, сообщает пресс-служба ОГИБДД УВД по городу.
ЧП произошло вечером 21 сентября на улице Возрождения Хостинского района Сочи, информация о нем появилось только сейчас.
"Водитель, 1966 года рождения, управляя транспортным средством "Ленд Ровер Дискавери", при заезде на территорию парковки не выполнил требования обеспечения безопасности при начале движения и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2019 года рождения, которая находилась справа спереди по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход скончалась на месте происшествия",- отмечается в сообщении.
В настоящее время все подробности обстоятельства произошедшего уточняются.