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Собянин озвучил сроки открытия горнолыжного кластера на Воробьевых горах
Собянин озвучил сроки открытия горнолыжного кластера на Воробьевых горах - РИА Новости, 24.09.2021
Собянин озвучил сроки открытия горнолыжного кластера на Воробьевых горах
Горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в Москве в начале 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:26
2021-09-24T19:26
2021-09-24T19:26
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в Москве в начале 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте""В начале следующего года откроем горнолыжный кластер на Воробьевых горах. Часть работ делает инвестор, а мы строим три трассы, лыжный трамплин и всю инфраструктуру", — сообщил градоначальник.Он добавил, что по проекту запланированы бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, для сноуборда и фристайла Big-Air.В cпорткластере можно будет проводить международные соревнования, он отвечает всем стандартам, отмечается в сообщении.Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что горнолыжный спортивный кластер "Воробьёвы горы" сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.
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спорт, олимпийские игры, москва, сергей собянин, новости - туризм, рафик загрутдинов, горнолыжный спорт
Собянин озвучил сроки открытия горнолыжного кластера на Воробьевых горах
Собянин: горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в начале 2022 года
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в Москве в начале 2022 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте"
"В начале следующего года откроем горнолыжный кластер на Воробьевых горах. Часть работ делает инвестор, а мы строим три трассы, лыжный трамплин и всю инфраструктуру", — сообщил градоначальник.
Он добавил, что по проекту запланированы бугельная канатка, сноуборд и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах, для сноуборда и фристайла Big-Air.
В cпорткластере можно будет проводить международные соревнования, он отвечает всем стандартам, отмечается в сообщении.
Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал, что горнолыжный спортивный кластер "Воробьёвы горы" сдадут в эксплуатацию в конце 2021 года.