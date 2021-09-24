https://ria.ru/20210924/smartfon-1751543841.html
Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном - РИА Новости, 24.09.2021
Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
Появление новых версий смартфонов от крупных производителей многих наводит на мысли о замене гаджета. Затраты на покупку можно снизить, если правильно... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:15
2021-09-24T04:15
2021-09-24T04:15
общество
технологии
гаджеты
смартфоны
продажа
россия
людмила мурзина
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Появление новых версий смартфонов от крупных производителей многих наводит на мысли о замене гаджета. Затраты на покупку можно снизить, если правильно распорядиться старым устройством, заявила IT-эксперт Людмила Мурзина в беседе с радио Sputnik.Самостоятельная продажа старого телефона — очевидный, но не лучший способ сократить расходы на замену гаджета. На онлайн-площадке для торговли владелец может выручить за свой гаджет максимальную сумму, но не все измеряется деньгами, отметила эксперт.По ее мнению, выгоднее всего принять участие в программе trade-in. Многие ретейлеры предлагают покупателям воспользоваться этим механизмом, позволяющим сдать в магазин старый смартфон в счет покупки нового."На собственном опыте я убедилась, что в цене не очень велика разница между тем, когда продаешь смартфон сам или сдаешь его в магазин по trade-in. Это быстрая и удобная процедура", — добавила Мурзина.Она посоветовала также присмотреться к другим акциям ретейлеров, которые могут сделать покупку еще более выгодной.Кроме того, по словам эксперта, важно правильно выбрать момент для замены смартфона. Иногда лучше подождать, чтобы получить хорошую скидку, полагает она."Очень хорошее время для покупки смартфона — это "черная пятница", конец ноября и начало декабря. Там уже стартуют рождественские и предновогодние распродажи, а это самое горячее время для покупки смартфонов и других гаджетов. Несмотря на то, что большинство скидок считаются "дутыми", бывают и очень хорошие предложения. Если на них внимательно посмотреть и трезво оценить, то можно выгодно купить какие-то модели", — сказала Мурзина.
https://ria.ru/20210923/telefony-1751390793.html
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общество, технологии, гаджеты, смартфоны, продажа, россия, людмила мурзина
Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
Эксперт Мурзина: старый смартфон выгоднее всего продать по программе trade-in
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Появление новых версий смартфонов от крупных производителей многих наводит на мысли о замене гаджета. Затраты на покупку можно снизить, если правильно распорядиться старым устройством, заявила IT-эксперт Людмила Мурзина
в беседе с радио Sputnik
.
Самостоятельная продажа старого телефона — очевидный, но не лучший способ сократить расходы на замену гаджета. На онлайн-площадке для торговли владелец может выручить за свой гаджет максимальную сумму, но не все измеряется деньгами, отметила эксперт.
"Когда вы пытаетесь продать телефон частным образом, то есть шанс нарваться на мошенников. Кроме того, вы точно потеряете очень много времени, потому что люди, которые захотят купить ваш телефон, могут потом передумать, и вам придется тратить время на новые встречи", — предупредила Мурзина.
По ее мнению, выгоднее всего принять участие в программе trade-in. Многие ретейлеры предлагают покупателям воспользоваться этим механизмом, позволяющим сдать в магазин старый смартфон в счет покупки нового.
"На собственном опыте я убедилась, что в цене не очень велика разница между тем, когда продаешь смартфон сам или сдаешь его в магазин по trade-in. Это быстрая и удобная процедура", — добавила Мурзина.
Она посоветовала также присмотреться к другим акциям ретейлеров, которые могут сделать покупку еще более выгодной.
Кроме того, по словам эксперта, важно правильно выбрать момент для замены смартфона. Иногда лучше подождать, чтобы получить хорошую скидку, полагает она.
"Очень хорошее время для покупки смартфона — это "черная пятница", конец ноября и начало декабря. Там уже стартуют рождественские и предновогодние распродажи, а это самое горячее время для покупки смартфонов и других гаджетов. Несмотря на то, что большинство скидок считаются "дутыми", бывают и очень хорошие предложения. Если на них внимательно посмотреть и трезво оценить, то можно выгодно купить какие-то модели", — сказала Мурзина.