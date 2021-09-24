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ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках
ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках - РИА Новости, 24.09.2021
ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках
ПСБ и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:52
2021-09-24T13:52
2021-09-24T13:52
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ПСБ и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке, говорится в сообщении кредитной организации. Сервис позволяет провести комплексную проверку технического состояния жилой недвижимости до подписания акта приема-передачи новой квартиры, получить экспертное заключение и в случае выявления недочетов устранить их.Также в рамках этой услуги клиенты могут воспользоваться квалифицированной юридической поддержкой по кадастровым вопросам, взаимодействию с управляющей компанией, по составлению протокола разногласий к акту приема-передачи квартиры и по вопросам перепланировки.По словам генерального директора "Правокард" Станислава Каплана, компания стремимся предоставить клиентам ПСБ полный спектр сопровождающих сервисов, востребованных при сделках с жилой недвижимостью.
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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, жилье, псб (банк псб)
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ПСБ
и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке, говорится в сообщении кредитной организации.
Сервис позволяет провести комплексную проверку технического состояния жилой недвижимости до подписания акта приема-передачи новой квартиры, получить экспертное заключение и в случае выявления недочетов устранить их.
Также в рамках этой услуги клиенты могут воспользоваться квалифицированной юридической поддержкой по кадастровым вопросам, взаимодействию с управляющей компанией, по составлению протокола разногласий к акту приема-передачи квартиры и по вопросам перепланировки.
"Оценка состояния квартиры - важный этап для каждого покупателя жилья на первичном рынке, поскольку именно до подписания акта приема-передачи можно исправить все недочеты в работах. Некоторые дефекты в отделочных работах могут быть сразу не видны и создадут сложности покупателю только спустя какое-то время. Поэтому квалифицированной приемке жилья от застройщика следует уделять особое внимание. Уверен, что наш новый сервис значительно сэкономит время на поиске аналогичных решений по приемке жилья у сторонних компаний, позволит избежать финансовых расходов на устранение возможных недостатков и позволит клиентам удостовериться в качестве и безопасности новой квартиры", - отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев, слова которого приводит пресс-служба.
По словам генерального директора "Правокард" Станислава Каплана, компания стремимся предоставить клиентам ПСБ полный спектр сопровождающих сервисов, востребованных при сделках с жилой недвижимостью.