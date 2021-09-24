https://ria.ru/20210924/servis-1751625354.html

ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках

ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках - РИА Новости, 24.09.2021

ПСБ и "Правокард" запустили новый сервис по приему жилья в новостройках

ПСБ и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке, говорится в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:52

2021-09-24T13:52

2021-09-24T13:52

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. ПСБ и компания "Правокард" запустили новый сервис приемки жилья от застройщика, который доступен всем покупателям жилья на первичном рынке, говорится в сообщении кредитной организации. Сервис позволяет провести комплексную проверку технического состояния жилой недвижимости до подписания акта приема-передачи новой квартиры, получить экспертное заключение и в случае выявления недочетов устранить их.Также в рамках этой услуги клиенты могут воспользоваться квалифицированной юридической поддержкой по кадастровым вопросам, взаимодействию с управляющей компанией, по составлению протокола разногласий к акту приема-передачи квартиры и по вопросам перепланировки.По словам генерального директора "Правокард" Станислава Каплана, компания стремимся предоставить клиентам ПСБ полный спектр сопровождающих сервисов, востребованных при сделках с жилой недвижимостью.

https://ria.ru/20210920/renovatsiya-1751029741.html

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новости компаний - экономика, промсвязьбанк, жилье, псб (банк псб)