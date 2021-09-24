https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751721808.html

В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела

В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела - РИА Новости, 24.09.2021

В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела

Политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог, заявил экс-глава фракции "Левых" в бундестаге... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:46

2021-09-24T21:46

2021-09-24T21:46

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берлин (город)

сша

москва

ангела меркель

грегор гизи

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог, заявил экс-глава фракции "Левых" в бундестаге Грегор Гизи на последнем предвыборном митинге в Берлине."В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело", - сказал Гизи.По его словам, интересам Германии отвечают хорошие отношения с Россией, США и Китаем, но ни с одной страной они не сложились. По мнению Гизи, нынешним социал-демократам стоит напомнить о политике "изменения через сближение" канцлера Вилли Брандта (социал-демократ, занимал пост 1969-1974 – ред.).В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751673094.html

берлин (город)

сша

москва

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в мире, берлин (город), сша, москва, ангела меркель, грегор гизи, хдс/хсс