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В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела
В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела - РИА Новости, 24.09.2021
В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела
Политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог, заявил экс-глава фракции "Левых" в бундестаге... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:46
2021-09-24T21:46
в мире
берлин (город)
сша
москва
ангела меркель
грегор гизи
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог, заявил экс-глава фракции "Левых" в бундестаге Грегор Гизи на последнем предвыборном митинге в Берлине."В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело", - сказал Гизи.По его словам, интересам Германии отвечают хорошие отношения с Россией, США и Китаем, но ни с одной страной они не сложились. По мнению Гизи, нынешним социал-демократам стоит напомнить о политике "изменения через сближение" канцлера Вилли Брандта (социал-демократ, занимал пост 1969-1974 – ред.).В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
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в мире, берлин (город), сша, москва, ангела меркель, грегор гизи, хдс/хсс
21:46 24.09.2021
 
В Берлине заявили, что политика санкций против России ни к чему не привела

Экс-глава "Левых" в бундестаге Гизи: политика санкций против России ни к чему не привела

© AP Photo / Bernd von JutrczenkaГрегор Гизи глава фракции "левых" в бундестаге
Грегор Гизи глава фракции левых в бундестаге - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Bernd von Jutrczenka
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БЕРЛИН, 24 сен - РИА Новости. Политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата, с Москвой необходимо вести диалог, заявил экс-глава фракции "Левых" в бундестаге Грегор Гизи на последнем предвыборном митинге в Берлине.
"В отношении России в первую очередь проводится курс санкций и конфронтации. Это ни к чему не привело", - сказал Гизи.
По его словам, интересам Германии отвечают хорошие отношения с Россией, США и Китаем, но ни с одной страной они не сложились. По мнению Гизи, нынешним социал-демократам стоит напомнить о политике "изменения через сближение" канцлера Вилли Брандта (социал-демократ, занимал пост 1969-1974 – ред.).
В Германии 26 сентября пройдут выборы в бундестаг ФРГ, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Ранее Ангела Меркель (ХДС/ХСС) заявила об уходе из политики после выборов.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:14
В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России
 
В миреБерлин (город)СШАМоскваАнгела МеркельГрегор ГизиХДС/ХСС
 
 
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