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https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751709628.html
Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт
Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 24.09.2021
Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт
Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:25
2021-09-24T20:33
украина
берлин (город)
сша
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
алексей гривач
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода."Если он (президент США - ред.) введет санкции, это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой администрации по восстановлению отношений пойдет прахом", - считает Гривач.Эксперт предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок."Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко", - заключил Гривач."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
https://ria.ru/20210924/gaz-1751688904.html
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украина, берлин (город), сша, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, северный поток — 2, цены на нефть
20:25 24.09.2021 (обновлено: 20:33 24.09.2021)
 
Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт

Эксперт Гривач: ввод новых санкций США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода.
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"Если он (президент США - ред.) введет санкции, это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой администрации по восстановлению отношений пойдет прахом", - считает Гривач.
Эксперт предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок.
"Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко", - заключил Гривач.
"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.
В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 16:29
Раскрыт секретный план Евросоюза по "газовой войне" с Россией
 
УкраинаБерлин (город)СШАГазпромФонд национальной энергетической безопасностиАлексей ГривачСеверный поток — 2Цены на нефть
 
 
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