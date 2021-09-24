https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751709628.html

Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт

Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 24.09.2021

Санкции США против "Северного потока — 2" ударят по ЕС, заявил эксперт

Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:25

2021-09-24T20:25

2021-09-24T20:33

украина

берлин (город)

сша

газпром

фонд национальной энергетической безопасности

алексей гривач

северный поток — 2

цены на нефть

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Если США решатся ввести новые жесткие санкции в отношении "Северного потока 2", то это нанесет удар по договоренностям с европейцами, вынудив последних нанести ответный удар, прокомментировал РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Палата представителей конгресса США приняла в четверг оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В бюджет включены, в частности, поправки о новых санкциях против трубопровода "Северный поток 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта против лиц, которые ведут планирование, строительство и эксплуатацию газопровода."Если он (президент США - ред.) введет санкции, это будет удар по договоренностям с европейцами, которым придется отвечать. И вся миссия новой администрации по восстановлению отношений пойдет прахом", - считает Гривач.Эксперт предполагает, что попытка ужесточить санкции в отношении проекта может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте. При этом сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок."Что касается нас, то механизм функционирования в условиях санкций все равно будет найден. И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко", - заключил Гривач."Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.В июле Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

https://ria.ru/20210924/gaz-1751688904.html

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

украина

берлин (город)

сша

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украина, берлин (город), сша, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, алексей гривач, северный поток — 2, цены на нефть