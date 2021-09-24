https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751605814.html

Санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог, заявил Песков

Санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2021

Санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог, заявил Песков

Новые санкции против россиян перечеркнули бы "дух саммита" в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:41

2021-09-24T12:41

2021-09-24T15:40

сша

вашингтон (город)

джо байден

сергей собянин

михаил мишустин

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые санкции против россиян перечеркнули бы "дух саммита" в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Наверное, это не наше дело — строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту еще предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация к этим рекомендациям", — заметил он.Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету, в котором содержатся обновленные санкции против россиян. В частности, речь идет о персональных ограничениях против высокопоставленных чиновников, давлении на "Северный поток — 2" и запрете на операции с долговыми бумагами государства.Следом документ рассмотрит сенат. При одобрении обеими палатами его в статусе рекомендации направят президенту США.Прежний пакет ограничений Вашингтон ввел в апреле. Также в июне вступили в силу меры, которые запрещают американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского ЦБ и Минфина. Конгрессмены хотят распространить санкции и на вторичный рынок рублевых облигаций.Встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла в июне в Женеве. По ее итогам стороны договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, также после консультаций в Москву и Вашингтон вернулись послы.

https://ria.ru/20210924/nalog-1751588277.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/sanktsii-1751573863.html

сша

вашингтон (город)

россия

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сша, вашингтон (город), джо байден, сергей собянин, михаил мишустин, северный поток — 2, россия