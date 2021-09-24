12:41 24.09.2021 (обновлено: 15:40 24.09.2021)
Санкции США против россиян перечеркнут надежду на диалог, заявил Песков
Песков: введение санкций США против россиян перечеркнет надежду на восстановление диалога
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Новые санкции против россиян перечеркнули бы "дух саммита" в Женеве и надежды на восстановление диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наверное, это не наше дело — строить какие-то прогнозы. Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают, но этому законопроекту еще предстоит пройти несколько операций, и дальше будет вопрос: прислушается ли администрация к этим рекомендациям", — заметил он.
Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету, в котором содержатся обновленные санкции против россиян. В частности, речь идет о персональных ограничениях против высокопоставленных чиновников, давлении на "Северный поток — 2" и запрете на операции с долговыми бумагами государства.
Следом документ рассмотрит сенат. При одобрении обеими палатами его в статусе рекомендации направят президенту США.
Прежний пакет ограничений Вашингтон ввел в апреле. Также в июне вступили в силу меры, которые запрещают американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского ЦБ и Минфина. Конгрессмены хотят распространить санкции и на вторичный рынок рублевых облигаций.
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла в июне в Женеве. По ее итогам стороны договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, также после консультаций в Москву и Вашингтон вернулись послы.