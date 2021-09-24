https://ria.ru/20210924/sakhalin-1751634529.html

На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления

На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления - РИА Новости, 24.09.2021

На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления

Двое подростков находятся в сахалинской больнице в коме, предварительный диагноз – отравление, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:26

2021-09-24T14:26

2021-09-24T14:26

происшествия

сахалинская область

сахалин

здоровье - общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Двое подростков находятся в сахалинской больнице в коме, предварительный диагноз – отравление, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram в пятницу."Врачи детской областной больницы борются за жизнь двух подростков, поступивших накануне в бессознательном состоянии. В связи с угрозой жизни проведен полный комплекс реанимационных мероприятий. Оба ребенка находятся в коме. Предварительно причиной явилось отравление", - говорится в сообщении. Чем могли отравиться подростки, не сообщается.В размещенном пресс-службой минздрава видеоролике врач-реаниматолог Валентина Парчевская рассказала, что оба подростка переведены на искусственную вентиляцию легких, так как у них было нарушено дыхание."Была проведена консультация с федеральным московским центром, были даны рекомендации, которые мы сейчас выполняем… Проведено полное обследование детей, ни сердце, ни легкие не пострадали, и самое главное – не пострадал головной мозг", - отметила Парчевская.

https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html

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сахалинская область

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происшествия, сахалинская область, сахалин, здоровье - общество