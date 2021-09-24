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На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления
На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления - РИА Новости, 24.09.2021
На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления
Двое подростков находятся в сахалинской больнице в коме, предварительный диагноз – отравление, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:26
2021-09-24T14:26
2021-09-24T14:26
происшествия
сахалинская область
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здоровье - общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости. Двое подростков находятся в сахалинской больнице в коме, предварительный диагноз – отравление, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram в пятницу."Врачи детской областной больницы борются за жизнь двух подростков, поступивших накануне в бессознательном состоянии. В связи с угрозой жизни проведен полный комплекс реанимационных мероприятий. Оба ребенка находятся в коме. Предварительно причиной явилось отравление", - говорится в сообщении. Чем могли отравиться подростки, не сообщается.В размещенном пресс-службой минздрава видеоролике врач-реаниматолог Валентина Парчевская рассказала, что оба подростка переведены на искусственную вентиляцию легких, так как у них было нарушено дыхание."Была проведена консультация с федеральным московским центром, были даны рекомендации, которые мы сейчас выполняем… Проведено полное обследование детей, ни сердце, ни легкие не пострадали, и самое главное – не пострадал головной мозг", - отметила Парчевская.
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
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происшествия, сахалинская область, сахалин, здоровье - общество
На Сахалине двое подростков впали в кому из-за отравления
На Сахалине врачи борются за жизнь двух подростков, впавших в кому из-за отравления
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сен – РИА Новости.
Двое подростков находятся в сахалинской
больнице в коме, предварительный диагноз – отравление, сообщает министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram в пятницу.
"Врачи детской областной больницы борются за жизнь двух подростков, поступивших накануне в бессознательном состоянии. В связи с угрозой жизни проведен полный комплекс реанимационных мероприятий. Оба ребенка находятся в коме. Предварительно причиной явилось отравление", - говорится в сообщении. Чем могли отравиться подростки, не сообщается.
В размещенном пресс-службой минздрава видеоролике врач-реаниматолог Валентина Парчевская рассказала, что оба подростка переведены на искусственную вентиляцию легких, так как у них было нарушено дыхание.
"Была проведена консультация с федеральным московским центром, были даны рекомендации, которые мы сейчас выполняем… Проведено полное обследование детей, ни сердце, ни легкие не пострадали, и самое главное – не пострадал головной мозг", - отметила Парчевская.