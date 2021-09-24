Руденя: наша цель - повышение уровня жизни и социального самочувствия людей
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Повышение уровня жизни людей, их социального самочувствия, а также удовлетворенности качеством и эффективностью работы власти всех уровней – наша основная цель, заявил журналистам после церемонии вступления в должность вновь избранный губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В пятницу Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области. Торжественная церемония прошла при участии полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан региона, представителей региональных и федеральных органов власти, депутатов Заксобрания области, общественности.
Говоря о планах на ближайшие пять лет, глава региона подчеркнул, что национальные цели, поставленные президентом страны, будут по-прежнему определять приоритеты в работе регионального правительства, которое должно учитывать нужды конкретных людей.
"Удовлетворенность народа качеством и эффективностью работы власти всех уровней – это наша основная цель, потому что оценку нам все равно дает наше население, наш народ. Конечно, в планах – реализовать то, что было задумано, начато в предыдущие пять лет. Это крупные инфраструктурные объекты, социальная сфера, больницы, детские сады, газификация, дороги. Это развитие транспортной системы, культуры, спорта и всего, что связано, как с уровнем жизни людей, так и с конкурентоспособностью нашего региона. Последнее связано, в первую очередь, с развитием экономики, которое основано на инициативе людей, на их деловой активности и отношении к жизни. Уверен, что у наших людей все это есть, и мы будет достойно развиваться", - сказал Руденя.
Он также подчеркнул, что для решения демографических задач, повышения благосостояния очень важно думать о социальном самочувствии жителей.
"Мы все понимаем: все начинается с самоидентификации населения. На какой земле мы живем, как трудимся, к чему стремимся... И в этом отношении мы делаем ставку на систему образования, ее реновацию для нашего подрастающего поколения. Поэтому мы продолжим развитие культурного кластера в центре Твери и, в частности, таких культурно-просветительских проектов, как мультимедийный парк "Россия – моя история", который планируем открыть к началу 2022 года", - пояснил губернатор.
Вместе с тем, отметил он, очень важно, чтобы людям было комфортно жить, развиваться, реализовываться на своей земле.
"Для этого мы продолжим решать бытовые нужды населения. У нас есть большая региональная программа по ЖКХ, энергетике, газификации населения. Тут замечу, что решение президента о бесплатном подключении газа до границ домовладений – это второе дыхание для нашего региона, поэтому к 2025 году мы планируем в максимально большом объеме подключить к газу в идеале всех жителей Тверской области", - сказал Руденя в ответ на вопрос РИА Новости.