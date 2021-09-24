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Тверская область
https://ria.ru/20210924/rudenya-1751640712.html
Руденя: наша цель - повышение уровня жизни и социального самочувствия людей
Руденя: наша цель - повышение уровня жизни и социального самочувствия людей - РИА Новости, 24.09.2021
Руденя: наша цель - повышение уровня жизни и социального самочувствия людей
Повышение уровня жизни людей, их социального самочувствия, а также удовлетворенности качеством и эффективностью работы власти всех уровней – наша основная цель, РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:59
2021-09-24T14:59
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Повышение уровня жизни людей, их социального самочувствия, а также удовлетворенности качеством и эффективностью работы власти всех уровней – наша основная цель, заявил журналистам после церемонии вступления в должность вновь избранный губернатор Тверской области Игорь Руденя.В пятницу Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области. Торжественная церемония прошла при участии полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан региона, представителей региональных и федеральных органов власти, депутатов Заксобрания области, общественности.Говоря о планах на ближайшие пять лет, глава региона подчеркнул, что национальные цели, поставленные президентом страны, будут по-прежнему определять приоритеты в работе регионального правительства, которое должно учитывать нужды конкретных людей.Он также подчеркнул, что для решения демографических задач, повышения благосостояния очень важно думать о социальном самочувствии жителей.Вместе с тем, отметил он, очень важно, чтобы людям было комфортно жить, развиваться, реализовываться на своей земле.
https://ria.ru/20210924/rudenya-1751627346.html
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игорь руденя
14:59 24.09.2021
 

Руденя: наша цель - повышение уровня жизни и социального самочувствия людей

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Повышение уровня жизни людей, их социального самочувствия, а также удовлетворенности качеством и эффективностью работы власти всех уровней – наша основная цель, заявил журналистам после церемонии вступления в должность вновь избранный губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В пятницу Руденя официально вступил в должность губернатора Тверской области. Торжественная церемония прошла при участии полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, ветеранов Великой Отечественной войны, почетных граждан региона, представителей региональных и федеральных органов власти, депутатов Заксобрания области, общественности.
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 14:00Тверская область
Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области
Говоря о планах на ближайшие пять лет, глава региона подчеркнул, что национальные цели, поставленные президентом страны, будут по-прежнему определять приоритеты в работе регионального правительства, которое должно учитывать нужды конкретных людей.
"Удовлетворенность народа качеством и эффективностью работы власти всех уровней – это наша основная цель, потому что оценку нам все равно дает наше население, наш народ. Конечно, в планах – реализовать то, что было задумано, начато в предыдущие пять лет. Это крупные инфраструктурные объекты, социальная сфера, больницы, детские сады, газификация, дороги. Это развитие транспортной системы, культуры, спорта и всего, что связано, как с уровнем жизни людей, так и с конкурентоспособностью нашего региона. Последнее связано, в первую очередь, с развитием экономики, которое основано на инициативе людей, на их деловой активности и отношении к жизни. Уверен, что у наших людей все это есть, и мы будет достойно развиваться", - сказал Руденя.
Он также подчеркнул, что для решения демографических задач, повышения благосостояния очень важно думать о социальном самочувствии жителей.
"Мы все понимаем: все начинается с самоидентификации населения. На какой земле мы живем, как трудимся, к чему стремимся... И в этом отношении мы делаем ставку на систему образования, ее реновацию для нашего подрастающего поколения. Поэтому мы продолжим развитие культурного кластера в центре Твери и, в частности, таких культурно-просветительских проектов, как мультимедийный парк "Россия – моя история", который планируем открыть к началу 2022 года", - пояснил губернатор.
Вместе с тем, отметил он, очень важно, чтобы людям было комфортно жить, развиваться, реализовываться на своей земле.
"Для этого мы продолжим решать бытовые нужды населения. У нас есть большая региональная программа по ЖКХ, энергетике, газификации населения. Тут замечу, что решение президента о бесплатном подключении газа до границ домовладений – это второе дыхание для нашего региона, поэтому к 2025 году мы планируем в максимально большом объеме подключить к газу в идеале всех жителей Тверской области", - сказал Руденя в ответ на вопрос РИА Новости.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с избранными в единый день голосования депутатами заксобрания области - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 15:29Тверская область
Руденя: ключевой задачей является рост численности коренного населения
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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