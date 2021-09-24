Руденя: наша цель - повышение уровня жизни и социального самочувствия людей

"Удовлетворенность народа качеством и эффективностью работы власти всех уровней – это наша основная цель, потому что оценку нам все равно дает наше население, наш народ. Конечно, в планах – реализовать то, что было задумано, начато в предыдущие пять лет. Это крупные инфраструктурные объекты, социальная сфера, больницы, детские сады, газификация, дороги. Это развитие транспортной системы, культуры, спорта и всего, что связано, как с уровнем жизни людей, так и с конкурентоспособностью нашего региона. Последнее связано, в первую очередь, с развитием экономики, которое основано на инициативе людей, на их деловой активности и отношении к жизни. Уверен, что у наших людей все это есть, и мы будет достойно развиваться", - сказал Руденя.