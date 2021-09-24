https://ria.ru/20210924/rosselkhoznadzor-1751639990.html

Россельхознадзор обнаружил вирусное заболевание в турецких помидорах

Россельхознадзор обнаружил вирусное заболевание в турецких помидорах - РИА Новости, 24.09.2021

Россельхознадзор обнаружил вирусное заболевание в турецких помидорах

Россельхознадзор указал компетентному ведомству Турции на поставки в РФ зараженной плодоовощной продукции, в частности, обнаружив в томатах вирус коричневой... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:54

2021-09-24T14:54

2021-09-24T14:54

экономика

турция

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

помидоры

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россельхознадзор указал компетентному ведомству Турции на поставки в РФ зараженной плодоовощной продукции, в частности, обнаружив в томатах вирус коричневой морщинистости, говорится в сообщении ведомства.Эти вопросы обсуждались в ходе переговоров с главным управлением продовольствия и контроля министерства сельского и лесного хозяйств Турции."Россельхознадзор сообщил, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили (Moniliniafructicola) во фруктах, поставляемых из Турции, и новым случаем заражения томатов карантинным для России и стран ЕАЭС вирусом коричневой морщинистости и попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", - говорится в сообщении.Там отмечается, что турецкая сторона направит в адрес российского ведомства результаты расследований по каждому случаю выявления карантинных объектов и описание принятых по данным фактам мер.В начале декабря 2020 года российское ведомство вводило ограничения на поставки томатов и перцев из двух регионов Турции - Антальи и Измира, поскольку в ней был выявлены вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино. Запрет на поставки был снят в начале сентября.Бурая монилиозная гниль в сентябре текущего года была обнаружена в нектаринах, персиках и сливах из Сербии, а также из Азербайджана, Узбекистана и Грузии. В турецкой продукции это заболевание было выявлено в декабре прошлого года при поставках груш.Россельхознадхор также указывает, что в текущем году при ввозе растительной продукции из Турции было обнаружено 79 случаев превышения гигиенических нормативов содержания остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов. В связи с этим ведомство ждет от турецких коллег предложений по проекту межведомственного соглашения о сотрудничестве в области пестицидов и агрохимикатов: переговоры по этому поводу запланированы в ближайшее время.

https://ria.ru/20210920/persiki-1751054726.html

https://ria.ru/20210607/tsvety-1736070262.html

https://ria.ru/20201230/tomat-1591511458.html

турция

россия

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экономика, турция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, помидоры, россия