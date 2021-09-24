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Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США Салливаном
Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США Салливаном - РИА Новости, 24.09.2021
Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США Салливаном
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан в ходе телефонного разговора затронули ситуацию в Афганистане,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:01
2021-09-24T17:25
сша
россия
николай патрушев
афганистан
в мире
талибан
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан в ходе телефонного разговора затронули ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ."При обсуждении региональной проблематики затронута ситуация в Афганистане", - говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Провал политики США в Афганистане привел к тому, что там создаются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году, заявил Патрушев во вторник в интервью газете "Аргументы и факты". Афганистан стал лакмусовой бумажкой, еще раз подтвердившей, что для США в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы, на фоне этого ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии, отметил секретарь Совбеза РФ.Также Патрушев и Салливан обсудили вопросы, связанные с российско-американскими отношениями."Подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности", - говорится в сообщении."Дана высокая оценка взаимодействию по линии ряда ведомств двух стран, в том числе состоявшейся накануне встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США", - подчеркнули в Совбезе.Герасимов и Милли в среду провели встречу на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы Хельсинки. На встрече, в частности, обсуждалось снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер, сообщили журналистам в Минобороны РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210924/afganistan-1751561611.html
https://ria.ru/20210819/ukraina-1746300008.html
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сша, россия, николай патрушев, афганистан, в мире, талибан
17:01 24.09.2021 (обновлено: 17:25 24.09.2021)
 
Патрушев поговорил по телефону с помощником президента США Салливаном

Секретарь Совбеза Патрушев и помощник президента США Салливан провели телефонный разговор

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВизит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию
Визит секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США Джейкоб Салливан в ходе телефонного разговора затронули ситуацию в Афганистане, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"При обсуждении региональной проблематики затронута ситуация в Афганистане", - говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Провал политики США в Афганистане привел к тому, что там создаются условия для нового миграционного кризиса, еще более тяжелого, чем в 2015 году, заявил Патрушев во вторник в интервью газете "Аргументы и факты". Афганистан стал лакмусовой бумажкой, еще раз подтвердившей, что для США в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы, на фоне этого ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии, отметил секретарь Совбеза РФ.
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Также Патрушев и Салливан обсудили вопросы, связанные с российско-американскими отношениями.
"Подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности", - говорится в сообщении.
"Дана высокая оценка взаимодействию по линии ряда ведомств двух стран, в том числе состоявшейся накануне встречи начальника Генерального штаба Вооруженных сил России и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США", - подчеркнули в Совбезе.
Герасимов и Милли в среду провели встречу на территории резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт" в городе Вантаа, в 40 километрах к северу от финской столицы Хельсинки. На встрече, в частности, обсуждалось снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. Встреча носила конструктивный характер, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли во время встречи в городе Вантаа в пригороде Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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Начальники Генштабов России и США провели встречу в Финляндии
 
СШАРоссияНиколай ПатрушевАфганистанВ миреТалибан
 
 
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