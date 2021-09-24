https://ria.ru/20210924/ravnopravie-1751724358.html

В России дали старт проженской политической платформе

В России дали старт проженской политической платформе - РИА Новости, 24.09.2021

В России дали старт проженской политической платформе

В России дали старт проженской политической платформе, которая призвана помогать участвовать в выборах тем, кто разделяет ценности демократии и равноправия. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T22:35

2021-09-24T22:35

2021-09-24T22:35

пушкин

николай кавказский

госдума рф

совет федерации рф

вциом

валентина матвиенко

россия

марина литвинович

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В России дали старт проженской политической платформе, которая призвана помогать участвовать в выборах тем, кто разделяет ценности демократии и равноправия.Основателями платформы стали Алена Попова, Марина Литвинович, Оксана Пушкина и другие. Основная задача платформы будет заключаться в сборе средств на избирательные кампании через общий сайт-агрегатор, помощи с продвижением, а также юридической и политтехнологической консультации."Наше объединение, безусловно, в первую очередь для женщин-политиков, но мы решаем две задачи сразу. Во-первых, увеличить представительство женщин в политике, во-вторых, продвигать современную демократическую адекватную повестку. Поэтому мы рады и кандидатам мужчинам. Например, нас поддержал "яблочник" Николай Кавказский, который позиционирует себя как профеминист", - заявила одна из создательниц платформы Алена Попова.Создатели платформы отмечают, что в прошлом созыве Государственной думы было 16% женщин, в Совете федерации – 18%, в правительстве только три женщины, и только одна занимает губернаторский пост."Я за женщин в политике, я за квоты, партийные квоты, для того чтобы как можно больше женщин пришло хотя бы в Госдуму. Весь мир настолько электризован шовинизмом, ксенофобией, гомофобией, милитаризмом, что именно сегодня женский взгляд необходим. Любопытное я прочла недавно исследование ВЦИОМ: 52% россиян готовы в 2024 году голосовать за женщину-президента. Среди претендентов Валентина Матвиенко и Мария Захарова. Я убеждена, ярких и достойных женщин больше. Совершенно точно мы должны быть вместе. Те, кто за сильную красивую Россию, те, кто за мир во всем мире", - сказала Пушкина, выступившая на сборе сообщества по видеосвязи.Отмечается, что в ближайшее время будет представлен сайт платформы, на котором можно будет подать заявку на участие в выборах.

https://ria.ru/20210924/butina-1751689454.html

https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html

пушкин

россия

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пушкин, николай кавказский, госдума рф, совет федерации рф, вциом, валентина матвиенко, россия, марина литвинович