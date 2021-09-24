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В России дали старт проженской политической платформе
В России дали старт проженской политической платформе - РИА Новости, 24.09.2021
В России дали старт проженской политической платформе
В России дали старт проженской политической платформе, которая призвана помогать участвовать в выборах тем, кто разделяет ценности демократии и равноправия. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T22:35
2021-09-24T22:35
пушкин
николай кавказский
госдума рф
совет федерации рф
вциом
валентина матвиенко
россия
марина литвинович
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В России дали старт проженской политической платформе, которая призвана помогать участвовать в выборах тем, кто разделяет ценности демократии и равноправия.Основателями платформы стали Алена Попова, Марина Литвинович, Оксана Пушкина и другие. Основная задача платформы будет заключаться в сборе средств на избирательные кампании через общий сайт-агрегатор, помощи с продвижением, а также юридической и политтехнологической консультации."Наше объединение, безусловно, в первую очередь для женщин-политиков, но мы решаем две задачи сразу. Во-первых, увеличить представительство женщин в политике, во-вторых, продвигать современную демократическую адекватную повестку. Поэтому мы рады и кандидатам мужчинам. Например, нас поддержал "яблочник" Николай Кавказский, который позиционирует себя как профеминист", - заявила одна из создательниц платформы Алена Попова.Создатели платформы отмечают, что в прошлом созыве Государственной думы было 16% женщин, в Совете федерации – 18%, в правительстве только три женщины, и только одна занимает губернаторский пост."Я за женщин в политике, я за квоты, партийные квоты, для того чтобы как можно больше женщин пришло хотя бы в Госдуму. Весь мир настолько электризован шовинизмом, ксенофобией, гомофобией, милитаризмом, что именно сегодня женский взгляд необходим. Любопытное я прочла недавно исследование ВЦИОМ: 52% россиян готовы в 2024 году голосовать за женщину-президента. Среди претендентов Валентина Матвиенко и Мария Захарова. Я убеждена, ярких и достойных женщин больше. Совершенно точно мы должны быть вместе. Те, кто за сильную красивую Россию, те, кто за мир во всем мире", - сказала Пушкина, выступившая на сборе сообщества по видеосвязи.Отмечается, что в ближайшее время будет представлен сайт платформы, на котором можно будет подать заявку на участие в выборах.
https://ria.ru/20210924/butina-1751689454.html
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пушкин, николай кавказский, госдума рф, совет федерации рф, вциом, валентина матвиенко, россия, марина литвинович
22:35 24.09.2021
 
В России дали старт проженской политической платформе

В России дали старт проженской политической платформе для развития равноправия

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкНа пленарном заседании Государственной думы РФ
На пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В России дали старт проженской политической платформе, которая призвана помогать участвовать в выборах тем, кто разделяет ценности демократии и равноправия.
Основателями платформы стали Алена Попова, Марина Литвинович, Оксана Пушкина и другие. Основная задача платформы будет заключаться в сборе средств на избирательные кампании через общий сайт-агрегатор, помощи с продвижением, а также юридической и политтехнологической консультации.
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Создатели платформы отмечают, что в прошлом созыве Государственной думы было 16% женщин, в Совете федерации – 18%, в правительстве только три женщины, и только одна занимает губернаторский пост.
"Я за женщин в политике, я за квоты, партийные квоты, для того чтобы как можно больше женщин пришло хотя бы в Госдуму. Весь мир настолько электризован шовинизмом, ксенофобией, гомофобией, милитаризмом, что именно сегодня женский взгляд необходим. Любопытное я прочла недавно исследование ВЦИОМ: 52% россиян готовы в 2024 году голосовать за женщину-президента. Среди претендентов Валентина Матвиенко и Мария Захарова. Я убеждена, ярких и достойных женщин больше. Совершенно точно мы должны быть вместе. Те, кто за сильную красивую Россию, те, кто за мир во всем мире", - сказала Пушкина, выступившая на сборе сообщества по видеосвязи.
Отмечается, что в ближайшее время будет представлен сайт платформы, на котором можно будет подать заявку на участие в выборах.
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ПушкинНиколай КавказскийГосдума РФСовет Федерации РФВЦИОМВалентина МатвиенкоРоссияМарина Литвинович
 
 
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