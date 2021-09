https://ria.ru/20210924/radiohead-1751666098.html

Группа Radiohead выпустила зловещий клип про офисных работников

Группа Radiohead выпустила зловещий клип про офисных работников

Британская группа Radiohead опубликовала на своей странице в YouTube клип на песню "If you say the word", сообщает Pitchfork. РИА Новости, 24.09.2021

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Британская группа Radiohead опубликовала на своей странице в YouTube клип на песню "If you say the word", сообщает Pitchfork. Трек был записан еще в 2000-х, однако рокеры представили его только пару недель назад.В ролике показано, как несколько мужчин ездят на грузовике и отлавливают в лесах и полях представителей homo sapiens, одетых в офисные костюмы. Свою "добычу" они помещают в кузов и кормят сэндвичами. В финале видео "охотники" отпускают похожих на клерков пленников в, казалось бы, естественной для них среде — в городе среди высоток и бизнес-центров. Но офисный планктон, привыкший к жизни в дикой природе, не знает, как себя вести в каменных джунглях. Композиция "If you say the word" войдет новый бокс-сет Radiohead "Kid A Mnesia". Он будет состоять из материалов, которые группа создала во время работы над своим четвертым и пятым альбомами. Релиз сборника запланирован на 5 ноября 2021 года.

