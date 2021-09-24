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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/radiohead-1751666098.html
Группа Radiohead выпустила зловещий клип про офисных работников
Группа Radiohead выпустила зловещий клип про офисных работников - РИА Новости, 24.09.2021
Группа Radiohead выпустила зловещий клип про офисных работников
Британская группа Radiohead опубликовала на своей странице в YouTube клип на песню "If you say the word", сообщает Pitchfork. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:08
2021-09-24T17:08
культура
radiohead
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Британская группа Radiohead опубликовала на своей странице в YouTube клип на песню "If you say the word", сообщает Pitchfork. Трек был записан еще в 2000-х, однако рокеры представили его только пару недель назад.В ролике показано, как несколько мужчин ездят на грузовике и отлавливают в лесах и полях представителей homo sapiens, одетых в офисные костюмы. Свою "добычу" они помещают в кузов и кормят сэндвичами. В финале видео "охотники" отпускают похожих на клерков пленников в, казалось бы, естественной для них среде — в городе среди высоток и бизнес-центров. Но офисный планктон, привыкший к жизни в дикой природе, не знает, как себя вести в каменных джунглях. Композиция "If you say the word" войдет новый бокс-сет Radiohead "Kid A Mnesia". Он будет состоять из материалов, которые группа создала во время работы над своим четвертым и пятым альбомами. Релиз сборника запланирован на 5 ноября 2021 года.
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radiohead, новости культуры, музыка
17:08 24.09.2021
 
Группа Radiohead выпустила зловещий клип про офисных работников

Группа Radiohead выпустила клип на песню "If you say the word"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Британская группа Radiohead опубликовала на своей странице в YouTube клип на песню "If you say the word", сообщает Pitchfork.
Трек был записан еще в 2000-х, однако рокеры представили его только пару недель назад.
В ролике показано, как несколько мужчин ездят на грузовике и отлавливают в лесах и полях представителей homo sapiens, одетых в офисные костюмы. Свою "добычу" они помещают в кузов и кормят сэндвичами. В финале видео "охотники" отпускают похожих на клерков пленников в, казалось бы, естественной для них среде — в городе среди высоток и бизнес-центров. Но офисный планктон, привыкший к жизни в дикой природе, не знает, как себя вести в каменных джунглях.
Композиция "If you say the word" войдет новый бокс-сет Radiohead "Kid A Mnesia". Он будет состоять из материалов, которые группа создала во время работы над своим четвертым и пятым альбомами. Релиз сборника запланирован на 5 ноября 2021 года.
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