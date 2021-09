https://ria.ru/20210908/radiohead-1749189202.html

Участники Radiohead выпустили ранее неизданный трек "If you say the word"

2021-09-08T14:58

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Участники британской рок-группы Radiohead представили ранее не изданный трек "If you say the word" и опубликовали на YouTube атмосферный клип на него. По информации издания Louder, вместе с этим релизом музыканты также объявили, что перевыпустят свои четвертые и пятый студийные альбомы "Kid A" и "Amneisac", выпущенные в начале нулевых годов, по случаю 21-й годовщины первого из них. Пятого ноября Radiohead представят новый сборник "KID A MNESIA". Он будет состоять из материалов, которые группа создала во время работы над этими двумя альбомами. Так, наряду с "If you say the word", в записи которой участвовал продюсер Найджел Годрич, в предстоящий сборник также войдет ранее не издававшийся трек "Follow me around", а также альтернативные версии и элементы песен из "Kid A" и "Amneisac".Помимо цифрового релиза будет еще роскошные издания на виниле, на компакт-дисках и даже на кассетах, но ограниченным тиражом.

