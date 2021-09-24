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В Раде заявили о множестве ошибок при принятии закона "об олигархах"
В Раде заявили о множестве ошибок при принятии закона "об олигархах" - РИА Новости, 24.09.2021
В Раде заявили о множестве ошибок при принятии закона "об олигархах"
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T23:50
2021-09-24T23:50
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
"голос"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок.В четверг парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Разумков в голосовании участия не принимал, поскольку находится на самоизоляции из-за коронавируса. Глава фракции оппозиционного "Голоса" Ярослав Железняк в пятницу заявил, что закон придется пересматривать, так как в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу. Согласно информации на сайте парламента, поступило 11 проектов постановлений об отмене закона "об олигархах"."Действительно, это коллизия, но решение Верховной радой принято. Если мы говорим о том, что вчера происходило в Верховной раде, то это отдельная дискуссия, потому что такая процедура проводилась в стенах парламента впервые. Я не могу назвать эту процедуру нормальным подходом к работе", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, "это не сокращенная процедура, это комбинация двух статей, которые противоречат друг другу"."Это была вольная деятельность коллег, которые запустили этот процесс... Очень много ошибок, но тем не менее есть решение, которое приняла Верховная рада… Есть решение комитета, который подтвердил, что принятые правки противоречат друг другу", - заявил Разумков.По его мнению, нарушения могут стать основанием для оспаривания закона в Конституционном суде.Ранее депутат парламента от пропрезидентской фракции "Слуга народа" и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что принятый Верховной радой закон "об олигархах" не содержит противоречащих друг другу правок и был принят в соответствии с регламентом.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины, иметь значительное влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210923/klimkin-1751513672.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, "голос", дмитрий разумков
23:50 24.09.2021
 
В Раде заявили о множестве ошибок при принятии закона "об олигархах"

Спикер Рады Разумков: голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что голосование по закону "об олигархах" проведено с множеством ошибок.
В четверг парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Разумков в голосовании участия не принимал, поскольку находится на самоизоляции из-за коронавируса. Глава фракции оппозиционного "Голоса" Ярослав Железняк в пятницу заявил, что закон придется пересматривать, так как в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу. Согласно информации на сайте парламента, поступило 11 проектов постановлений об отмене закона "об олигархах".
"Действительно, это коллизия, но решение Верховной радой принято. Если мы говорим о том, что вчера происходило в Верховной раде, то это отдельная дискуссия, потому что такая процедура проводилась в стенах парламента впервые. Я не могу назвать эту процедуру нормальным подходом к работе", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, "это не сокращенная процедура, это комбинация двух статей, которые противоречат друг другу".
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"Это была вольная деятельность коллег, которые запустили этот процесс... Очень много ошибок, но тем не менее есть решение, которое приняла Верховная рада… Есть решение комитета, который подтвердил, что принятые правки противоречат друг другу", - заявил Разумков.
По его мнению, нарушения могут стать основанием для оспаривания закона в Конституционном суде.
Ранее депутат парламента от пропрезидентской фракции "Слуга народа" и представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что принятый Верховной радой закон "об олигархах" не содержит противоречащих друг другу правок и был принят в соответствии с регламентом.
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины, иметь значительное влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
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В Раде предложили отменить закон "об олигархах"
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины"Голос"Дмитрий Разумков
 
 
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