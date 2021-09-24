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Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов
Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов - РИА Новости, 24.09.2021
Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов
Президент РФ Владимир Путин встретится в субботу с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:51
2021-09-24T12:51
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в субботу с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Завтра фактически такой насыщенный рабочий день у президента, несмотря на субботу. В начале второй половины рабочего дня он... встретится с руководителями политических партий, также он проведет общение с избранными главами субъектов Российской Федерации. И ряд еще внутренних совещаний планирует глава государства посредством видеоконференции", - сообщил Песков журналистам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними – региональные и муниципальные. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
12:51 24.09.2021
 
Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов

Владимир Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в субботу с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Завтра фактически такой насыщенный рабочий день у президента, несмотря на субботу. В начале второй половины рабочего дня он... встретится с руководителями политических партий, также он проведет общение с избранными главами субъектов Российской Федерации. И ряд еще внутренних совещаний планирует глава государства посредством видеоконференции", - сообщил Песков журналистам.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними – региональные и муниципальные. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в формате видеоконференции с главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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