https://ria.ru/20210924/putin-1751609702.html

Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов

Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов - РИА Новости, 24.09.2021

Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов

Президент РФ Владимир Путин встретится в субботу с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:51

2021-09-24T12:51

2021-09-24T12:51

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится в субботу с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Завтра фактически такой насыщенный рабочий день у президента, несмотря на субботу. В начале второй половины рабочего дня он... встретится с руководителями политических партий, также он проведет общение с избранными главами субъектов Российской Федерации. И ряд еще внутренних совещаний планирует глава государства посредством видеоконференции", - сообщил Песков журналистам.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними – региональные и муниципальные. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20210924/putin-1751608649.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия