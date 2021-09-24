Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/puchdemon-1751550830.html
В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
В Испании прокомментировали задержание Пучдемона - РИА Новости, 24.09.2021
В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Испанское правительство будет уважать решение итальянских властей и судов в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:28
2021-09-24T03:28
в мире
испания
италия
каталония
сардиния
карлес пучдемон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155612/15/1556121597_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3845580e5bf7d9c621fe7eb27e06aa99.jpg
МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Испанское правительство будет уважать решение итальянских властей и судов в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии, заявили в кабинете министров Испании."Следовательно, Пучдемон должен пройти юридические процедуры, как и любой другой гражданин", - добавили в кабмине.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Пучдемон скрывался от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и ее провозглашения региональным парламентом.
https://ria.ru/20210911/kataloniya-1749703796.html
испания
италия
каталония
сардиния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155612/15/1556121597_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1383d358ab4edd3e08ae8a81cd611ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, испания, италия, каталония, сардиния, карлес пучдемон
03:28 24.09.2021
 
В Испании прокомментировали задержание Пучдемона

Испания будет уважать решения судов Италии в отношении задержанного Пучдемона

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСторонники независимости Каталонии проводят митинг у здания Европейского парламента в Страсбурге в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. 2 июля 2019
Сторонники независимости Каталонии проводят митинг у здания Европейского парламента в Страсбурге в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. 2 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Испанское правительство будет уважать решение итальянских властей и судов в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии, заявили в кабинете министров Испании.
"Задержание господина Пучдемона соответствует юридической процедуре, которая применяется в отношении любого гражданина Европейского союза, который должен отвечать за свои действия перед судами. Испанское правительство выражает уважение решениям итальянских властей и судов, как всегда это делало в отношении испанских и европейских судов, которые издавали резолюции в юридических процедурах, которые касаются Пучдемона", - заявили в испанском правительстве.
"Следовательно, Пучдемон должен пройти юридические процедуры, как и любой другой гражданин", - добавили в кабмине.
В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Пучдемон скрывался от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и ее провозглашения региональным парламентом.
Акция протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 21:23
В Барселоне прошла многотысячная акция за независимость Каталонии
 
В миреИспанияИталияКаталонияСардинияКарлес Пучдемон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния