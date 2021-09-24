https://ria.ru/20210924/puchdemon-1751550830.html

В Испании прокомментировали задержание Пучдемона

В Испании прокомментировали задержание Пучдемона - РИА Новости, 24.09.2021

В Испании прокомментировали задержание Пучдемона

Испанское правительство будет уважать решение итальянских властей и судов в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:28

2021-09-24T03:28

2021-09-24T03:28

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карлес пучдемон

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МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Испанское правительство будет уважать решение итальянских властей и судов в отношении бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, задержанного на Сардинии, заявили в кабинете министров Испании."Следовательно, Пучдемон должен пройти юридические процедуры, как и любой другой гражданин", - добавили в кабмине.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. Пучдемон скрывался от испанского правосудия с 2017 года, когда он уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и ее провозглашения региональным парламентом.

https://ria.ru/20210911/kataloniya-1749703796.html

испания

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в мире, испания, италия, каталония, сардиния, карлес пучдемон