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Туризм
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На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе
На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе - РИА Новости, 24.09.2021
На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе
Самолет Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку, пассажиры полетят в Россию резервным бортом,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:48
2021-09-24T17:04
в мире
авиация
куба
москва
варадеро
самолеты
azur air
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Самолет Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку, пассажиры полетят в Россию резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Azur air."При выполнении рейса ZF556 Варадеро – Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице. Вылет рейса в Москву запланирован в 9:35 по местному времени. Изменений в расписании рейсов авиакомпании по другим направлениям за собой это не повлечёт."Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила представитель компании.
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в мире, авиация, куба, москва, варадеро, самолеты, azur air, россия, новости - туризм, туризм
15:48 24.09.2021 (обновлено: 17:04 24.09.2021)
 
На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе

На Кубе самолет Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетной полосе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча первого рейса японской компании ANA во Владивостоке
Встреча первого рейса японской компании ANA во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Самолет ВарадероМосква столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку, пассажиры полетят в Россию резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Azur air.
"При выполнении рейса ZF556 Варадеро – Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице. Вылет рейса в Москву запланирован в 9:35 по местному времени. Изменений в расписании рейсов авиакомпании по другим направлениям за собой это не повлечёт.
"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила представитель компании.
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ТуризмВ миреАвиацияКубаМоскваВарадеросамолетыAzur AirРоссияНовости - ТуризмТуризм
 
 
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