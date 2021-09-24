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На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе

На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе - РИА Новости, 24.09.2021

На Кубе самолет столкнулся с птицами на взлетной полосе

Самолет Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку, пассажиры полетят в Россию резервным бортом,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:48

2021-09-24T15:48

2021-09-24T17:04

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Самолет Варадеро – Москва столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе, после чего вернулся на стоянку, пассажиры полетят в Россию резервным бортом, сообщила РИА Новости представитель авиакомпании Azur air."При выполнении рейса ZF556 Варадеро – Москва в процессе разбега по взлетно-посадочной полосе в самолет попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице. Вылет рейса в Москву запланирован в 9:35 по местному времени. Изменений в расписании рейсов авиакомпании по другим направлениям за собой это не повлечёт."Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила представитель компании.

https://ria.ru/20210921/samolety-1751099285.html

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