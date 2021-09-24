https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751560042.html

Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области

Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области - РИА Новости, 24.09.2021

Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области

Причины массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области установят по результатам специальных экспертиз, основная версия – отравление, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:45

2021-09-24T08:45

2021-09-24T08:45

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Причины массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области установят по результатам специальных экспертиз, основная версия – отравление, сообщил РИА Новости в пятницу глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.В минувший четверг в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи или вороны лежат на земле или с трудом передвигаются."Отправлены анализы в две лаборатории на бактериальные и вирусные инфекции и второй на токсикологию. По бактериальным инфекциям пока пришел отрицательный результат, но исследования не закончены, по токсикологии еще нет результатов. Конкретные результаты будут только в понедельник", - сказал собеседник агентства.Кузлякин отметил, что с учетом течения болезни, количества пораженных птиц и сроки, в большей степени случай с птицами похож на отравление."Это только молодняк текущего года, вороны или грачи. Всего погибли до 250 птиц. При этом домашняя птица вся здорова – мы обошли все подворья… претензий нет. Также нет ни одного павшего голубя", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/pchely-1741861752.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область