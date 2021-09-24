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Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области
Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области - РИА Новости, 24.09.2021
Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области
Причины массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области установят по результатам специальных экспертиз, основная версия – отравление, сообщил РИА... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:45
2021-09-24T08:45
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Причины массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области установят по результатам специальных экспертиз, основная версия – отравление, сообщил РИА Новости в пятницу глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.В минувший четверг в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи или вороны лежат на земле или с трудом передвигаются."Отправлены анализы в две лаборатории на бактериальные и вирусные инфекции и второй на токсикологию. По бактериальным инфекциям пока пришел отрицательный результат, но исследования не закончены, по токсикологии еще нет результатов. Конкретные результаты будут только в понедельник", - сказал собеседник агентства.Кузлякин отметил, что с учетом течения болезни, количества пораженных птиц и сроки, в большей степени случай с птицами похож на отравление."Это только молодняк текущего года, вороны или грачи. Всего погибли до 250 птиц. При этом домашняя птица вся здорова – мы обошли все подворья… претензий нет. Также нет ни одного павшего голубя", - добавил он.
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происшествия, новосибирская область
08:45 24.09.2021
 
Специалисты выясняют причины гибели птиц в Новосибирской области

Основной версией массовой гибели птиц в Новосибирской области считают отравление

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПтицы в небе
Птицы в небе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Причины массовой гибели птиц в селе Усть-Тарка Новосибирской области установят по результатам специальных экспертиз, основная версия – отравление, сообщил РИА Новости в пятницу глава управления ветеринарии Усть-Таркского района Сергей Кузлякин.
В минувший четверг в социальных сетях появилось видео массовой гибели птиц в Усть-Тарке: молодые грачи или вороны лежат на земле или с трудом передвигаются.
"Отправлены анализы в две лаборатории на бактериальные и вирусные инфекции и второй на токсикологию. По бактериальным инфекциям пока пришел отрицательный результат, но исследования не закончены, по токсикологии еще нет результатов. Конкретные результаты будут только в понедельник", - сказал собеседник агентства.
Кузлякин отметил, что с учетом течения болезни, количества пораженных птиц и сроки, в большей степени случай с птицами похож на отравление.
"Это только молодняк текущего года, вороны или грачи. Всего погибли до 250 птиц. При этом домашняя птица вся здорова – мы обошли все подворья… претензий нет. Также нет ни одного павшего голубя", - добавил он.
Пчелы на пасеке у села Натальино Свободненского района в Амурской области. - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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