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СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе

СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021

СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе

Следователи в Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T01:43

2021-09-24T01:43

2021-09-24T01:43

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

кабардино-балкарская республика (кбр)

эльбрус

россия

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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе, сообщает региональное СУ СК РФ.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое - без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов, а затем еще двух."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210924/alpinisty-1751547563.html

эльбрус

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия