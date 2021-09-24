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СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе
СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 24.09.2021
СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе
Следователи в Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе, сообщает региональное СУ СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:43
2021-09-24T01:43
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
эльбрус
россия
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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе, сообщает региональное СУ СК РФ.Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое - без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов, а затем еще двух."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус", - говорится в сообщении.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр), эльбрус, россия
01:43 24.09.2021
 
СК начал проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе

Следователи в Кабардино-Балкарии начали проверку после гибели трех альпинистов на Эльбрусе

© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковВид на Эльбрус снятый с Международной космической станции
Вид на Эльбрус снятый с Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
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НАЛЬЧИК, 24 сен - РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку по факту гибели трех альпинистов на Эльбрусе, сообщает региональное СУ СК РФ.
Вечером в четверг поступило сообщение, что на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое - без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов, а затем еще двух.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике инициировано проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус", - говорится в сообщении.
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ЭльбрусРоссия
 
 
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