https://ria.ru/20210924/prostranstvo-1751690809.html

Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово в Москве

Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово в Москве - РИА Новости, 24.09.2021

Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово в Москве

Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:28

2021-09-24T18:28

2021-09-24T18:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

кутузовский проспект

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство дворовых территорий квартала между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческая. В рамках благоустройства обновили покрытие тротуаров и прилегающих проездов, создали дополнительные парковочные места, обустроили дорожно-тропиночную сеть, высадили более тысячи кустарников и 50 деревьев, разбили газоны, японский сад и цветники с многолетними растениями", - говорится в сообщении.Отмечается, что также устроили четыре зоны с садовыми диванами для тихого отдыха, установили качели, реконструировали старые и устроили новые детские площадки, установили батуты и игровые комплексы, обустроили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и футбол, установили современные уличные тренажеры и навесы. В ближайшее время завершится монтаж фонтана.

https://ria.ru/20210825/prostranstvo-1747403325.html

москва

кутузовский проспект

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, кутузовский проспект, городское хозяйство москвы