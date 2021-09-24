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Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово в Москве
Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово в Москве - РИА Новости, 24.09.2021
Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово в Москве
Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:28
2021-09-24T18:28
2021-09-24T18:28
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общество
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Новое общественное пространство появилось в районе Дорогомилово на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось благоустройство дворовых территорий квартала между домами 35 и 35к2 на Кутузовском проспекте и домом 44/28 на улице Студенческая. В рамках благоустройства обновили покрытие тротуаров и прилегающих проездов, создали дополнительные парковочные места, обустроили дорожно-тропиночную сеть, высадили более тысячи кустарников и 50 деревьев, разбили газоны, японский сад и цветники с многолетними растениями", - говорится в сообщении.Отмечается, что также устроили четыре зоны с садовыми диванами для тихого отдыха, установили качели, реконструировали старые и устроили новые детские площадки, установили батуты и игровые комплексы, обустроили многофункциональную спортивную площадку для игры в баскетбол и футбол, установили современные уличные тренажеры и навесы. В ближайшее время завершится монтаж фонтана.
https://ria.ru/20210825/prostranstvo-1747403325.html
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общество, москва, кутузовский проспект, городское хозяйство москвы