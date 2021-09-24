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Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов
Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов - РИА Новости, 24.09.2021
Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов
Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин готов рассмотреть предложение стать и.о. губернатора в одном из регионов, если после прохождения РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:45
2021-09-24T18:17
политика
захар прилепин
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин готов рассмотреть предложение стать и.о. губернатора в одном из регионов, если после прохождения программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления такое предложение появится, заявил РИА Новости пресс-секретарь политика.Ранее Прилепин сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школой губернаторов"."Если после "школы губернаторов" будет предложено стать исполняющим обязанности губернатора в одном из регионов, Захар всерьёз готов будет рассмотреть предложение", - рассказал собеседник агентства.Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется по поручению президента РФ с 2017 года. Цель программы - подготовка управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.
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политика, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду"
17:45 24.09.2021 (обновлено: 18:17 24.09.2021)
 
Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов

Пресс-секретарь Прилепина заявил о его готовности стать и.о. губернатора региона

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин по дороге в информационный штаб по освещению хода голосования "Бункер СБД (Свободный Большой Диалог)" партии "Справедливая Россия - За Правду" в Москве
Захар Прилепин по дороге в информационный штаб по освещению хода голосования Бункер СБД (Свободный Большой Диалог) партии Справедливая Россия - За Правду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин готов рассмотреть предложение стать и.о. губернатора в одном из регионов, если после прохождения программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления такое предложение появится, заявил РИА Новости пресс-секретарь политика.
Ранее Прилепин сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школой губернаторов".
Сопредседатель партии – председатель палаты депутатов партии Справедливая Россия – За правду Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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"Если после "школы губернаторов" будет предложено стать исполняющим обязанности губернатора в одном из регионов, Захар всерьёз готов будет рассмотреть предложение", - рассказал собеседник агентства.
Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется по поручению президента РФ с 2017 года. Цель программы - подготовка управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.
 
ПолитикаЗахар ПрилепинПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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