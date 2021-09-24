https://ria.ru/20210924/prilepin-1751679363.html

Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов

Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов - РИА Новости, 24.09.2021

Прилепин выразил готовность стать и.о. губернатора одного из регионов

Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин готов рассмотреть предложение стать и.о. губернатора в одном из регионов, если после прохождения РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:45

2021-09-24T17:45

2021-09-24T18:17

политика

захар прилепин

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин готов рассмотреть предложение стать и.о. губернатора в одном из регионов, если после прохождения программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления такое предложение появится, заявил РИА Новости пресс-секретарь политика.Ранее Прилепин сказал, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют "школой губернаторов"."Если после "школы губернаторов" будет предложено стать исполняющим обязанности губернатора в одном из регионов, Захар всерьёз готов будет рассмотреть предложение", - рассказал собеседник агентства.Программа развития кадрового управленческого резерва реализуется по поручению президента РФ с 2017 года. Цель программы - подготовка управленческого резерва высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

https://ria.ru/20210917/prilepin-1750517559.html

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политика, захар прилепин, партия "справедливая россия - за правду"