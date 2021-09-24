https://ria.ru/20210924/prigovor-1751569825.html

Экс-замглавы Пенсионного фонда осудили за получение взятки

Экс-замглавы Пенсионного фонда осудили за получение взятки - РИА Новости, 24.09.2021

Экс-замглавы Пенсионного фонда осудили за получение взятки

Лефортовский суд Москвы за взяточничество приговорил к 4 годам колонии строгого режима бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, сообщила РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:06

2021-09-24T10:06

2021-09-24T10:08

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы за взяточничество приговорил к 4 годам колонии строгого режима бывшего замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Романова."Иванов Алексей Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере – ред.), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь.Она добавила, что суд также на 3 года лишил Иванова права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.По данным следствия, Иванов при посредничестве директора департамента по работе с государственными структурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годах получил от "неустановленных лиц, действующих в интересах "Техносерва", не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.Ему грозило до 15 лет лишения свободы и кратный штраф.

https://ria.ru/20210921/tomsk-1751206512.html

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