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Глава ПМР готов обратиться к России с просьбой признать Приднестровье
Глава ПМР готов обратиться к России с просьбой признать Приднестровье - РИА Новости, 24.09.2021
Глава ПМР готов обратиться к России с просьбой признать Приднестровье
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что готов обратиться к Москве с просьбой признать Приднестровье после... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:40
2021-09-24T11:37
в мире
ссср
молдавия
румыния
вадим красносельский
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что готов обратиться к Москве с просьбой признать Приднестровье после серьезного обсуждения, когда "сложится ситуация".Он напомнил, что в 2006 году прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за вхождение в Российскую Федерацию."Но это, опять же, политическая составляющая. К признанию надо быть готовым. Вот мы готовы к признанию: мы государство, со всеми ветвями власти, со своей валютой, со своей экономикой, со своими финансами. А вопрос признания - вопрос технический. Вопрос, в принципе-то, не в нас", - сказал глава ПМР в интервью РИА Новости.При этом он отметил, что "не популист и не просто так должен призывать нас признать". "Это серьезный вопрос. Даже обращение - это уже серьезный шаг. Поэтому все эти серьезные вопросы я вначале буду обсуждать, а потом заявлять. Если ситуация сложится, то, конечно, да", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос, будет ли обращаться к российским властям с просьбой признать Приднестровье в случае победы на президентских выборах в декабре.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, ссср, молдавия, румыния, вадим красносельский
10:40 24.09.2021 (обновлено: 11:37 24.09.2021)
 
Глава ПМР готов обратиться к России с просьбой признать Приднестровье

Глава ПМР Красносельский готов обратиться к России с просьбой признать Приднестровье

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что готов обратиться к Москве с просьбой признать Приднестровье после серьезного обсуждения, когда "сложится ситуация".
Он напомнил, что в 2006 году прошел референдум, на котором 97% проголосовавших выступили за вхождение в Российскую Федерацию.
"Но это, опять же, политическая составляющая. К признанию надо быть готовым. Вот мы готовы к признанию: мы государство, со всеми ветвями власти, со своей валютой, со своей экономикой, со своими финансами. А вопрос признания - вопрос технический. Вопрос, в принципе-то, не в нас", - сказал глава ПМР в интервью РИА Новости.
При этом он отметил, что "не популист и не просто так должен призывать нас признать". "Это серьезный вопрос. Даже обращение - это уже серьезный шаг. Поэтому все эти серьезные вопросы я вначале буду обсуждать, а потом заявлять. Если ситуация сложится, то, конечно, да", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос, будет ли обращаться к российским властям с просьбой признать Приднестровье в случае победы на президентских выборах в декабре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Читайте полный текст интервью >>
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами после голосования на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 21:28
Президент Молдавии выступила за обсуждение проблемы Приднестровья с Россией
 
В миреСССРМолдавияРумынияВадим Красносельский
 
 
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