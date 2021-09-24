https://ria.ru/20210924/pridnestrove-1751568466.html

Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V"

Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V" - РИА Новости, 24.09.2021

Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V"

Новая поставка российской вакцины "Спутник V" в Приднестровье может быть через одну-две недели, сообщил в интервью РИА Новости президент непризнанной... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:56

2021-09-24T09:56

2021-09-24T10:43

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вадим красносельский

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Новая поставка российской вакцины "Спутник V" в Приднестровье может быть через одну-две недели, сообщил в интервью РИА Новости президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.По его словам, продолжение поставок российского препарата обсуждалось в ходе его визита в Москву."Мы готовы данную поставку принять, в принципе, хоть завтра. Ну, я думаю, что это неделю-две времени займет", - сказал он.Глава ПМР отметил, что условия поставки "Спутника V" пока не оговаривались. "Есть разные условия - и безвозмездные, и возмездные. Мы еще этот вопрос не оговаривали. Мы готовы и так, и так, однозначно. То есть мы готовы купить, мы готовы принять безвозмездно", - указал Красносельский.В Приднестровье применяют шесть вакцин: AstraZeneca, Pfizer, "Спутник V", Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210921/sputnikv-1751161061.html

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2021

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москва, приднестровская молдавская республика, johnson & johnson, astrazeneca , вадим красносельский, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"