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Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V"
Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V" - РИА Новости, 24.09.2021
Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V"
Новая поставка российской вакцины "Спутник V" в Приднестровье может быть через одну-две недели, сообщил в интервью РИА Новости президент непризнанной... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:56
2021-09-24T10:43
распространение коронавируса
москва
приднестровская молдавская республика
johnson & johnson
astrazeneca
вадим красносельский
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Новая поставка российской вакцины "Спутник V" в Приднестровье может быть через одну-две недели, сообщил в интервью РИА Новости президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.По его словам, продолжение поставок российского препарата обсуждалось в ходе его визита в Москву."Мы готовы данную поставку принять, в принципе, хоть завтра. Ну, я думаю, что это неделю-две времени займет", - сказал он.Глава ПМР отметил, что условия поставки "Спутника V" пока не оговаривались. "Есть разные условия - и безвозмездные, и возмездные. Мы еще этот вопрос не оговаривали. Мы готовы и так, и так, однозначно. То есть мы готовы купить, мы готовы принять безвозмездно", - указал Красносельский.В Приднестровье применяют шесть вакцин: AstraZeneca, Pfizer, "Спутник V", Johnson &amp; Johnson, Sinovac и Sinopharm.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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москва, приднестровская молдавская республика, johnson & johnson, astrazeneca , вадим красносельский, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
09:56 24.09.2021 (обновлено: 10:43 24.09.2021)
 
Глава Приднестровья рассказал о новой партии "Спутника V"

Глава ПМР Красносельский рассказал, когда в республику поступит новая партия "Спутника V"

© Фото : официальный сайт Президента ПМРГлава ПМР Вадим Красносельский
Глава ПМР Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : официальный сайт Президента ПМР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Новая поставка российской вакцины "Спутник V" в Приднестровье может быть через одну-две недели, сообщил в интервью РИА Новости президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
По его словам, продолжение поставок российского препарата обсуждалось в ходе его визита в Москву.
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"Мы готовы данную поставку принять, в принципе, хоть завтра. Ну, я думаю, что это неделю-две времени займет", - сказал он.
Глава ПМР отметил, что условия поставки "Спутника V" пока не оговаривались. "Есть разные условия - и безвозмездные, и возмездные. Мы еще этот вопрос не оговаривали. Мы готовы и так, и так, однозначно. То есть мы готовы купить, мы готовы принять безвозмездно", - указал Красносельский.
В Приднестровье применяют шесть вакцин: AstraZeneca, Pfizer, "Спутник V", Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm.
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаМоскваПриднестровская Молдавская РеспубликаJohnson & JohnsonAstraZenecaВадим КрасносельскийКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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