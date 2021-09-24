https://ria.ru/20210924/pravo-1751621970.html

ЦИК опроверг заявления о лишенных пассивного избирательного права

ЦИК опроверг заявления о лишенных пассивного избирательного права - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК опроверг заявления о лишенных пассивного избирательного права

ЦИК России подготовил доклад, который "вдребезги разбивает" заявления "Голоса"* о якобы лишенных пассивного избирательного права 9 миллионах россиян, заявила... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:36

2021-09-24T13:36

2021-09-24T13:56

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

"голос"

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК России подготовил доклад, который "вдребезги разбивает" заявления "Голоса"* о якобы лишенных пассивного избирательного права 9 миллионах россиян, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Поскольку к этим выборам тщательно готовились весь год не только мы, но и те, кто был намерен их сорвать, дискредитировать, много материалов выходило до еще начала выборов по разным поводам, был такой спекулятивный доклад еще в июне этого года "Новые лишенцы", который представляли те, кто называет себя "Голосом"* - аффилированный иностранный агент. Там (в докладе) вообще о каких-то 9 миллионах лишенных пассивного избирательного права. Но мы подготовили доклад, который вдребезги разбивает все эти, я так понимаю, предположения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.По ее словам, "международная афера посредством электоральных мошенников" начала осуществляться задолго до того момента, как началось голосование.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.* Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, "голос", россия